Xbox Game Pass - 16 neue Spiele, Mobile-App und Schnupperangebot

Microsoft hat nicht weniger als 16 neue Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt. PUBG, Hellblade: Senua’s Sacrifice und viele mehr werden Bestandteil der Spiele-Flatrate. Eine neue Mobile-App sorgt für mehr Überblick.

Microsoft hat im Rahmen der X018 weitere Games für die Spiele-Flatrate Xbox Game Pass angekündigt. Satte 16 neue Titel werden in den kommenden Wochen und Monaten das Lineup erweitern. Als Schnupperangebot könnt ihr euch aktuell den Xbox Game Pass zum Preis von nur 1 Euro pro Monat sichern.

PUBG und viele mehr im Xbox Game Pass

Angeführt wird das Xbox Game Pass-Aufgebot von dem Battle Royale-Shooter PUBG, der Abonnenten ab heute zur Verfügung steht. Bis zum Jahresende erscheinen mit Ori and the Blind Forest oder Hellblade: Senua's Sacrifice noch weitere Highlights.

Auch das rundenbasierte Strategiespiel Mutant: Year Zero, das im Dezember erscheint, sowie Ori and the Will of the Wisps werden pünktlich zum Release Bestandteil des Xbox Game Pass sein.

Die 16 neuen Spiele für den Xbox Game Pass:

Thief of Thieves (10. November)

PlayerUnknown's Battlegrounds (12. November)

Agents of Mayhem (November)

MXGP 3 (November)

Thomas Was Alone (November)

Ori and the Blind Forest (20. Dezember)

Hellblade: Senua's Sacrifice (Dezember)

Kingdom: Two Crowns (Dezember)

Mutant: Year Zero (Dezember)

Aftercharge (Januar)

Ori and the Will of the Wisps (2019)

Supermarket Shriek (2019)

The Good Life (TBA)

Pathologic 2 (TBA)

Secret Neighbor (TBA)

Void Bastards (TBA)

Mobile-App veröffentlicht

Das Xbox Game Pass-Lineup wächst und wächst. Um da den Überblick zu behalten, hat Microsoft die offizielle Xbox Game Pass-App für iOS und Android angekündigt, die ab sofort zum Download bereit steht.

Damit könnt ihr eure Spiele unterwegs auf eure heimische Konsole herunterladen, sofern ihr die Instant On- und Remote-Funktion eurer Xbox One aktiviert habt.

Zum Download geht es hier entlang:

Xbox Game Pass-App für iOS

Xbox Game Pass-App für Android

Xbox Game Pass: Schnupperangebot für Neukunden

Für Neukunden und ehemalige Mitglieder bietet Microsoft den Xbox Game Pass derzeit zum günstigen Preis von nur 1 Euro pro Monat an. Regulär wären 9,99 Euro fällig. Das Angebot gilt noch bis zum 03. Januar 2019.

Teilnahmeberechtigt sind neue Abonnenten oder Benutzer, die ihr Abonnement vor dem 30.09.2018 gekündigt haben. Nach dem ersten Monat wird das Xbox Game Pass-Abonnement weiterhin zum jeweils aktuellen regulären Monatspreis abgerechnet.