The Witcher (Serie) - Serienstart geleakt: Netflix-Post wieder offline

Wann erscheint die Serie zu „The Witcher“ auf Netflix? Eine vielseits gestellte Frage, die Netflix nun scheinbar selber geleakt hat.

Haben wir hier etwa bereits das Datum rund um den Serienstart für die Netflix-Serie von The Witcher gesehen? Der zugehörige Twitter-Post wurde zwar seitens Netflix bereits wieder gelöscht, doch findige User haben das Bild natürlich festgehalten und mit dem Internet geteilt.

Serienstart auf Netflix

Wenn man dem vermeintlichen Leak Glauben schenken möchte, dann wird „The Witcher“ (Serie) noch in diesem Jahr auf der Streaming-Plattform gezeigt. Der Start beläuft sich auf Winter 2019.

Wie bereits erwähnt, wurde der zugehörige Post erst vom niederländischen Netflix-Account auf Twitter und Facebook geteilt und kurze Zeit später wieder gelöscht. Wir binden euch hier einen Screenshot des Bilds ein:

© reddit/ wverputten

Demnach soll „The Witcher“ (Serie) bereits in 97 Tagen uraufgeführt werden. Was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bilds auf den 17. Dezember 2019 schließen ließe.

Warum die Obrigkeit von Netflix diese Posts entfernen ließ, ist bislang noch unklar. Es gibt jedoch einen Hinweis. Da die neuen Shows im Normalfall freitags veröffentlicht werden und der 17. Dezember auf einen Dienstag fällt, könnte hier der Zeitplan für die Veröffentlichung des Posts lediglich falsch gewählt worden sein. Es ist also wahrscheinlicher, dass die Serie am 20. Dezember 2019 erscheint. Wir warten mal ab, was Netflix in Bälde dazu öffentlich kommuniziert.

Die User im Netz sehen diese Information allerdings als offiziell bestätigt, so wurde die Info immerhin auf einem offiziellen Netflix-Kanal geteilt. Was meint ihr? Wird „The Witcher“ pünktlich zu Weihnachten in diesem Jahr anlaufen? Wir sind gespannt!