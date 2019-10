Twitch - Für Schadenfrohe: Streamer filmt zufällig die Kollision eines Mannes mit einer Glastür

Immer häufiger nehmen Twitch-Streamer ihre Zuschauer mit in die reale Welt hinaus. Gelegentlich kann man dabei ziemlich witzige und unvorhersehbare Situationen miterleben.

Es ist diese Form von komischer Situation, in der man zunächst versucht ein Lachen zu unterdrücken, um die betroffene Person nicht zu kränken. Schlussendlich platzt es allerdings doch aus einem heraus. So muss sich auch der australische Twitch-Streamer robcdee bei seinem Restaurant-Besuch in Japan gefühlt haben …

Twitch Verrückte Mischung: Künstlerin mixt ASMR mit Horror-Cosplays

Eine Begegnung mit der Tür

Immer mehr Streamer nutzen die IRL-Funktion auf Twitch, um das Publikum auch außerhalb der vier Wände an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Wie ein aktuelles Beispiel des seit 2013 in Japan lebenden Streamers robcdee zeigt, führt dies gelegentlich zu unvorstellbar witziger Situationskomik – über die man im wirklichen Leben meist erst einmal hinter hervorgehaltener Hand lacht.

Twitch-Star robcdee filmte sich beim Essen in einem Restaurant, während im Hintergrund zu beobachten war, wie ein Mann in Gedanken und äußerst geräuschvoll gegen die gläserne Eingangstür des Ladens lief. Glücklicherweise wurde diesem gleich wieder auf die Beine geholfen und die besagte Tür geöffnet. Offenbar wurde der Herr dabei nicht ernsthaft verletzt.

Twitch Streamer nimmt seine Zuschauer mit unter die Wasseroberfläche

Bevor der Streamer jedoch herzliche darüber lachte, schmunzelte er vorerst diskret und wartete er bis der Mann schnurstracks und mit gesenkten Kopf auf die Toilette des Restaurants verschwunden war. Ihm war das Übersehen der Tür offenbar sehr peinlich, wir empfehlen jedoch in solchen Momenten einfach herzlich über sich selbst zu lachen, sollte man weitestgehend heil geblieben sein.

Warnung für Schadenfrohe: Das mehrfache Ansehen des Clips kann zu Lachkrämpfen führen.