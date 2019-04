Super Smash Bros. Ultimate - Erstes Bild vom neuen Kämpfer Joker aus Persona 5 geleakt

Ein erstes Bild von Joker in „Super Samsh Bros. Ultimate“ ist aufgetaucht. Dank Best Buy wissen wir wohl nun, wie der „Persona 5“-Protagonist in dem Nintendo-All-Stars-Prügler aussehen wird. Dabei zeigt das Bild nicht nur das Charaktermodell, sondern auch, wie wir uns den amiibo von Joker vorzustellen haben.

Schon im Vorfeld der Veröffentlichung von Super Smash Bros. Ultimate kündigte Nintendo in einer Nintendo Direct den Fighters Pass für den Nintendo-All-Stars-Prügler an. So sollen im Nachhinein weitere fünf Kämpfer durch diesen kostenpflichtigen Zusatzinhalt hinzugefügt werden. Der einzig bekannte Charakter ist bislang Joker aus Persona 5.

Dieser wurde bei den The Game Awards für den Nintendo Switch-Titel angekündigt und soll noch im April für die Käufer des Fighters Pass oder des einzelnen Sets für Joker verfügbar sein. Wann genau Joker der Kämpferriege beitreten und wie er im Spiel auftreten wird, ist noch nicht offiziell bestätigt.

So sieht Joker in Super Smash Bros. Ultimate aus

Dank Best Buy können wir nun aber zumindest einen Blick auf das Aussehen von Joker werfen, wie er im Spiel auftreten wird. Die amerikanische Handelskette hat nämlich auf ihrer Webseite – auf welcher der Fighters Pass beworben wird – ein erstes Bild des kommenden „Super Smash Bros.“-Kämpfers verfrüht veröffentlicht. Zu sehen ist ein wohl noch nie zuvor gesehenes Artwork von Joker.

Das Artwork zeigt aber noch mehr: So können wir dadurch nicht nur sehen, wie Joker in „Super Smash Bros. Ultimate“ aussehen wird, auch können wir uns so den passenden amiibo vorstellen, der noch im Handel erscheinen soll. Die amiibo-Figuren zu den „Super Smash Bros.“-Spielen basieren eigentlich immer auf den veröffentlichten Artworks der jeweiligen Kämpfer.

Noch im April soll er mitmischen

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann Nintendo weitere Informationen zu den DLC-Charakteren veröffentlicht. Noch wurde kein Ingame-Material von Joker in „Super Smash Bros. Ultimate“ gezeigt. In diesem Monat schon sollten wir ihn aber samt eigener Stage und passenden Musikstücken in der Kämpferriege begrüßen und selbst spielen können.