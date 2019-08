Steam - Valve geht offenbar gegen falsche Release-Termine vor

Ein Reddit-Nutzer hat jetzt herausgefunden, dass Steam Änderungen an Release-Terminen mittlerweile manuell vornimmt, da zu viele Entwickler die Angaben zum eigenen Zweck missbraucht haben. Wer jetzt etwas ändert, muss sich rechtfertigen.

Stellt euch vor, euer Spiel ist noch lang nicht fertig, ihr braucht aber eine schöne Extraportion Werbung für den Titel. Die Lösung für das Problem lag für manch einen Entwickler anscheinend auf der Hand, denn diese haben einfach einen zeitnahen Veröffentlichungstermin auf Steam angegeben, um in der Liste der populären Neuerscheinungen zu landen.

gamescom 2019 Planung ist alles: Unsere 11 Survival-Tipps und Tricks für die Messe

Valve verlangt Statement

Das einzige Problem an der Sache ist, dass dieser Termin oftmals nicht eingehalten wurde und entsprechende Entwickler ihr Spiel deutlich später veröffentlicht haben. Damit soll jetzt Schluss sein, wie Reddit-User HeadlessIvan herausgefunden haben will. Gegenüber PCGamesN gab er an, dass er als Publisher für einen Indie-Entwickler arbeiten würde und in diesem Zusammenhang auf ein interessantes Detail stieß.

Als er versucht habe, den Release-Termin von seinem Titel zu ändern, bekam er eine Meldung von Valve, die ihn dazu aufforderte, sich mit dem Softwareunternehmen aus Washington in Verbindung zu setzen und zu erklären, warum der bisherige Termin verschoben werden müsse.

Außerdem schreibt Steam gleichzeitig den Entwicklern vor, wann der neue Veröffentlichungstermin frühstens stattfinden darf.

Steam Neue experimentelle Features angekündigt, Teil der neuen Steam Labs

Valve selbst hat sich zu der Aussage noch nicht geäußert, doch dürfte klar sein, warum sie diese Schritte eingeleitet haben. Bereits im März 2019 verwies der Entwickler von „No More Robots“ auf das Verhalten einiger Konkurrenzfirmen, ein falsches Release-Datum anzugeben, um kostenlose Publicity zu erhalten. Tom Giardino von Valve gab damals an, dass man sich des Problems annehmen würde. Was nun wohl tatsächlich passiert ist.