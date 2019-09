Star Wars - Erster Blick aufs Raumschiff Razor Crest vom Mandalorianer

Das „Star Wars“-Universum geht nicht nur im Kino weiter: Während Ende des Jahres mit Episode 9 die Skywalker-Saga auf der großen Leinwand zum Abschluss gebracht wird, führt uns die TV-Serie „The Mandalorian“ zurück an den Anfang der neuen Trilogie.

Im Mittelpunkt steht der noch immer namenlose Kopfgeldjäger (gespielt von Pedro Pascal) am äußersten Rande der Galaxie nach dem Fall des Imperiums. Die von Jon Favreau entworfene Serie spielt ein paar Jahre nach „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi“ und vor „Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht“ von J.J. Abrams.

Neben einem vielversprechenden ersten Trailer ist nun ein neues Bild zur Serie erschienen, das einen exklusiven Blick auf das neue Raumschiff Razor Crest wirft. Schon das erste Plakat zeigt das Hauptschiff der Serie, bei dem es sich um ein echtes Modell handelt – ähnlich wie der Millennium Falken – im Gegensatz zu den sonst üblichen CGI-entwickelten Special Effects.

Der Blick ins Cockpit offenbart, dass es ein Single-Pilot-Schiff ist und über einige Waffensysteme verfügt. Ähnliche Modelle gab es schon auf der Seite der Rebellen in „Clone Wars“ zu sehen. Trotz einer neuen Story und neuen Charaktere stellt Favreau und sein Regisseur Dave Filoni mit der Serie eine Verbindung zur klassischen Film-Trilogie dar. Ob auch die Gründung der Neuen Ordnung aus Das Erwachen der Macht eine Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten.

Get a first look inside #TheMandalorian 's badass ship, the Razor Crest, and find out what lessons director @dave_filoni brought to the project from his experience on Star Wars: The Clone Wars and Rebels.https://t.co/deiMVzZqhm pic.twitter.com/j0toVwa9t4