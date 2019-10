Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Finaler Trailer bringt Imperator und den Todesstern zurück

Im Dezember kommt „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ in die Kinos. Der finale Trailer ist endlich da und spannt einen Bogen zwischen der klassischen und der neuen Trilogie. Der Imperator ist zurück und auch sein Todesstern.

Der neue Trailer zu „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ ist endlich eingetroffen und feuert die Vorfreude auf das große Finale der Skywalker Saga mächtig an. In den vielen neuen Filmszenen gibt es einiges zu entdecken. Besonderes Highlight ist natürlich das Wiedersehen unserer Helden Rey, Finn, Poe, Chewie und Leia sowie ihr Gegenspieler Kylo Ren.

Der Imperator und sein Todesstern

Wer genau aufgepasst hat, wird einige Anspielungen an die Original-Trilogie entdecken: Der Imperator Palpatine kehrt zurück. Aber auch sein zerstörter Todesstern 2 wird überdeutlich in einer Szene gezeigt. Darin kämpfen Rey und Kylo exakt an der Stelle im früheren Thronsaal gegeneinander, in dem schon viele Jahre zuvor Darth Vader gegen Luke Skywalker in „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ die Lichtschwerter kreuzten. Damit spannt Regisseur J.J. Abrams einmal mehr eine Brücke zwischen der klassischen Trilogie von George Lucas und den neuen Filmen als Abschluss der gesamten Saga, so wie wir Star Wars bisher kennen.

Das Finale der Skywalker Saga

Abrams hatte bereits im Vorfeld den Fans ein befriedigendes Ende der Saga versprochen. Vor allem die Rückkehr der einstigen Prinzessin Leia spielt im Film eine wichtige Rolle. Doch nach dem viel zu frühen Tod der Schauspielerin Carrie Fisher kurz nach der Fertigstellung von Episode 8: Die letzten Jedi bedient sich Regisseur Abrams nun nie gezeigten Szenen aus Episode 7: Das Erwachen der Macht, um ihre Story beenden zu können. Auch ein Wiedersehen mit dem Jedi-Meister Luke Skywalker als Machtgeist ist für den letzten Teil geplant.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers kommt am 18. Dezember in die deutschen Kinos. Dann wissen wir mehr über den Ausgang der Saga und ob Abrams tatsächlich die vielen Fans nach dem vieldiskutierten Vorgängerfilm zufriedenstellen konnte. Der Kartenvorverkauf hat inzwischen begonnen. Wer also als einer der Ersten das Finale sehen möchte, sollte sich ranhalten.