Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Finaler Trailer wirft einen letzten Blick auf alte Freunde

Der finale Trailer zu „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ ist da und macht Fans klar, dass es sich hierbei nicht nur um einen Abschluss, sondern auch um einen großen Abschied handelt.

Wie versprochen präsentierte uns Disney in der heutigen Nacht von Montag auf Dienstag den finalen Trailer zu Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers. Damit erhalten Fans den letzten Ausblick auf den am 18. Dezember dieses Jahres erscheinenden Film, der die Skywalker-Saga endgültig beenden soll.

„Ein letzter Blick auf Freunde“

Wir haben euch den entsprechenden Trailer unter diesem Beitrag verlinkt. Regisseur J.J. Abrams hatte bereits im Vorfeld versprochen ein befriedigendes Ende der Skywalkers-Saga präsentieren zu wollen. Zumindest beweist eine Szene unter den Kommentaren, dass sie einen bleibenden, emotionalen Eindruck unter vielen Interessenten hinterlässt.

Darüber hinaus deutet der Trailer erneut die Rückkehr des Imperators an und auch einige Monologe von Rey werfen erneut die Familienfrage in den Raum. All diese Fragen werden womöglich schon bald beantwortet – wer sich auf keinen Fall spoilern lassen möchte, kann bereits seit heute um 8 Uhr Tickets in zahlreichen Kinoketten erwerben.