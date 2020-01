Star Trek - Noch vor Star Trek 4: Neues Abenteuer der USS Enterprise in der Kelvin-Zeitlinie

Ein weiteres Kinoabenteuer mit Captain James T. Kirk und Mr. Spock lässt weiter auf sich warten. Dafür erscheint in Kürze ein erster Roman in der sogenannten Kelvin-Zeitlinie mit der noch jungen Crew der USS Enterprise.

Paramount Pictures hält weiterhin an einer Fortsetzung der beliebten Star Trek-Reihe mit Chris Pine als Captain James T. Kirk der USS Enterprise im Kino fest. Inzwischen steht mit Noah Hawley („Fargo“) ein neuer Regisseur und Drehbuchautor für Star Trek 4 fest. Doch bis zum Kinostart dürfte es noch eine ganze Weile dauern.

Erster Star Trek-Roman in der Kelvin-Zeitlinie

Währenddessen gibt es Nachschub für alle Fans der neuen Kelvin-Zeitlinie, die mit dem ersten Kinofilm „Star Trek“ im Jahr 2009 von Regisseur J.J. Abrams entworfen wurde. Im Frühjahr 2020 erscheint ein erster Roman zur Reihe mit dem Titel „Star Trek: The Unsettling Stars“, in dem sich der noch junge Captain Kirk mit seiner Crew in ein neues Abenteuer stürzt:

„Die noch unerfahrene Crew der USS Enterprise unter der Führung des jungen Captain James T. Kirk erhalten einen Notruf von einem großen Kolonieschiff außerirdischer Flüchtlinge, den Perenoreanern, die von einem unbekannten Feind angegriffen werden. Kirk eilt mit seiner Crew zur Hilfe, doch die Situation mit den friedlichen Perenoreanern stellt sich als weitaus komplizierter heraus, als erwartet.“

Die Idee zum Roman von Alan Dean Foster entstand bereits nach dem ersten Kinofilm und soll die Ereignisse der Reihe fortsetzen. Jedoch wurde eine Veröffentlichung mehrfach verschoben, bis nun endlich ein Release-Termin für den 14. April 2020 angekündigt würde. Man darf davon ausgehen, dass weitere Romane folgen werden. Inzwischen gibt es auch Romane zur neuen TV-Serie Star Trek: Picard neben vielen weiteren Veröffentlichungen im Franchise.

Star Trek 4 mit Chris Pine in Arbeit

Und wie geht es in „Star Trek 4“ weiter? Über die Handlung ist noch nichts bekannt. Dafür dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Chris Pine als Captian James T. Kirk, Zachary Quinto als Spock, Zoe Saldana als Uhura, Karl Urban als McCoy, Simon Pegg als Scotty und John Cho als Sulu freuen.

Wie man jedoch mit der wichtigen Rolle Pavel Chekov nach dem tragischen Tod des Schauspielers Anton Yelchin verfahren möchte, bleibt unklar. Kurz nach dem tragischen Unfalltod im Jahr 2016 sprach sich Produzent J. J. Abrams offen dafür aus, die Rolle nicht neu zu besetzen. Wie nun Noah Hawleys Vorstellung für den nächsten „Star Trek“-Film aussehen wird, dürfte sich in nächster Zeit klären lassen.