Resident Evil 3 - Collector's Edition mit Jill Valentine-Statue für Europa offiziell vorgestellt

Capcom stellt offiziell die Collector’s Edition für „Resident Evil 3“ vor, die in Europa verkauft wird. Sie gleicht fast genau der Version, die zuvor für den amerikanischen Markt angekündigt wurde. Wir bekommen allerdings ein etwas besseres Extra.

In wenigen Monaten beginnt der Schrecken erneut. Am 3. April 2020 beschert uns Capcom das Remake zu „Resident Evil 3: Nemesis“ für die PS4, Xbox One und PC. Zum Release wird auch eine Collector’s Edition angeboten, die nun vom Publisher vorgestellt wurde.

Das gibt's in der europäischen Collector's Edition von Resident Evil 3

Die kommende Survival-Horror-Neuauflage Resident Evil 3 erhält eine europäische Collector’s Edition, die mit zahlreichen Goodies für die Fans daherkommt. Das Highlight stellt dabei die etwa 28 cm hohe Jill Valentine-Statue dar. Hier sind alle Inhalte der Collector’s Edition aufgelistet:

Resident Evil 3-Spiel

Jill-Valentine-Figur

Artbook

Karte von Raccon City im Posterformat

Soundtrack auf 2 CDs

Box im Stil einer Item-Kiste

Ein kleiner, aber feiner Unterschied

Aufmerksame Fans werden erkennen, dass die europäische und die zuvor angekündigte amerikanische Collector’s Edition fast identisch sind – aber auch nur fast. Es gibt nämlich einen kleinen Unterschied. Bei der europäischen Collector’s Edition hat sich Capcom nicht lumpen lassen und legt den Soundtrack auf zwei CDs bei. In der amerikanischen Collector’s Edition gibt’s den Soundtrack lediglich als digitale Variante. Die Inhalte der amerikanischen Collector's Edition könnt ihr euch hier ansehen.

In der offiziellen Pressemitteilung vermeldet Capcom, dass die Collector’s Edition bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar sei. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser News sind dazu bei MediaMarkt, Saturn und Amazon allerdings noch keine Produkteinträge gelistet. Die Möglichkeit zur Vorbestellung sollte also recht bald erfolgen.

Die Standard-Edition von „Resident Evil 3: Nemesis“ ist dagegen bereits vorbestellbar. Wer sich die normale Version des Spiels vorab sichert, bekommt bei teilnehmenden Händlern das Classic-Costume-Pack, das originale Designs und Frisuren für Jill Valentine und Carlos Oliviera beinhaltet. PS4-Spieler erhalten außerdem ein spezielles Theme für das Home-Menü der Konsole.

