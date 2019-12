Resident Evil 3 - Collector's Edition angekündigt, Standard Edition kann vorbestellt werden!

Zu „Resident Evil 3“ wird eine Collector's Edition erscheinen. Das gab Capcom offiziell bekannt. Unter anderem dürfen sich die Fans über eine Statue von Jill Valentine freuen. Außerdem kann die Standard Edition ab sofort im Onlineshop von Amazon vorbestellt werden.

Diese Woche kündigten Capcom und Sony Interactive Entertainment offiziell das Remake zu Resident Evil 3 im Rahmen der letzten State of Play an. Die Horror-Neuauflage erscheint am 3. April 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Resident Evil 3 Remake offiziell via Trailer angekündigt, Release-Termin bestätigt!

Hier könnt ihr ab sofort die Standart Edition im Onlineshop von Amazon vorbestellen:

Collector's Edition zu Resident Evil 3 angekündigt

Wie Capcom nun verkündete, wird für die Fans eine Collector's Edition zu „Resident Evil 3“ erscheinen. Passend zum Release des Spiels könnt ihr euch das vollgepackte Sammlerstück sichern.

Das große Highlight der Collector's Edition ist die rund 28 cm große Statue von Jill Valentine, der spielbaren Protagonistin des Spiels. Des Weiteren finden sich ein Collector's Artwork, eine doppelseitige Karte von Raccoon City, die Standardausführung des Spiels sowie der digitale Soundtrack im Paket. Verpackt ist alles in einer aus dem Spiel nachempfundenen Nachbildung der S.T.A.R.S. Item Box. Vorbesteller erhalten dazu noch zwei Skins.

S.T.A.R.S. hero, Jill Valentine, takes center stage in the robust Resident Evil 3 Collector's Edition. Also includes a map of Raccoon City, artbook, and more. pic.twitter.com/iZiFOa6XFR — PlayStation (@PlayStation) 11. Dezember 2019

Bislang ist die Collector's Edition zu „Resident Evil 3“ in dieser Form nur für die USA angekündigt und ist dort für rund 180 US-Dollar zu haben. In Deutschland wird es ebenfalls eine Collector's Edition geben (das bestätigte Capcom gegenüber Gamepro.de). Allerdings ist noch unklar, ob wir genau denselben Inhalt bekommen. Unter Umständen könnte noch ein Steelbook dazukommen. So eines war in der Collector's Edition von Resident Evil 2 noch enthalten.

© Capcom

