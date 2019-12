Resident Evil 3 - Remake offiziell via Trailer angekündigt, Release-Termin bestätigt!

Capcom gibt den Fans das, was sie sich wünschen. „Resident Evil 3“ wird als Remake für die PS4 erscheinen. Sie haben das Spiel offiziell via Trailer angekündigt und sogleich einen Release-Termin mit auf den Weg gegeben.

Wie sich heute herausgestellt hat, war das jüngst geleakte Cover-Art tatsächlich ein Vorreiter dafür, was heute offiziell angekündigt werden sollte. Im Rahmen der neuen State of Play haben Capcom und Sony ein vollwertiges Remake zu Resident Evil 3 angekündigt.

Resident Evil 3 Erste Bilder zum Remake: Cover-Art mit Jill und Carlos im PSN aufgetaucht

Erster Trailer zu Resident Evil 3

Innerhalb der aktuellen State of Play gibt es augenscheinlich einen Trailer zu Project Resistance, doch das große Geheimnis fällt, wenn Jill Valentine in den Fokus der Erzählung gerückt wird. Der Trailer zeigt die bekannte S.T.A.R.S.-Kämpferin in voller Montur, während andere Mitstreiter wie Carlos Oliveira, die ihr unterwegs begegnen, ebenfalls zu sehen sind. Sogar der Nemesis ist in einem kurzen Teaser zu sehen.

Aber ist das nicht ein Trailer zu „Resident Evil: Project Resistance“? Jein. Denn Resistance scheint immer noch als eigenständiges Spiel produziert zu werden. Es handelt sich um eine Art Multiplayer zu „Resident Evil 3“, der dem Spiel ähnlich wie GTA Online in GTA 5 beigelegt wird. Falls ihr jedoch kein Interesse am Remake zu „Resident Evil 3“ haben solltet, wird der Multiplayer-Part davon ab scheinbar ebenfalls in einer Standalone-Variante spielbar gemacht.

Resident Evil 3 Was sagt ihr zum neuen Design von Jill, Carlos und Nemesis?

Das Remake zu Resident Evil 3 erscheint am 3. April 2019. Ihr könnt den ersten Trailer zur Kampagne unterhalb in der State of Play einsehen, hier wird sogleich der Release-Termin offiziell bestätigt.