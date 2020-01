Resident Evil 3 - Vorbesteller erhalten spezielles PS4-Theme

Capcom und Sony bieten einen kleinen Vorbestellerbonus für die PS4. Wenn ihr „Resident Evil 3“ schon vorab kauft, könnt ihr mit einem Extra rechnen.

Das Remake von Resident Evil 3 ist auf dem Weg und erscheint am 3. April 2020 für die PS4, Xbox One und den PC. Horror-Survival-Fans werden also schon bald mit Nachschub aus dem „Resident Evil“-Universum versorgt, das spätestens seit Resident Evil 7 wieder ein reges Hoch erlebt.

Resident Evil 3 Systemanforderungen der PC-Fassung bekannt

Vorbestellerbonus auf PS4

Ihr könnt das Remake schon jetzt vorbestellen, wenn ihr euch bei dem Titel sicher seid. Wenn ihr das tut, erhaltet ihr in Hinsicht auf die PS4 einen kleinen Bonus obendrauf. Es winkt ein exklusives PS4-Theme.

Hierbei handelt es sich um ein statisches Theme, es ist demnach nicht dynamisch und animiert. Im Endeffekt ist es also nur ein Hintergrundbild beziehungsweise sind es am Ende zwei Bilder, die sich je nach Menü ändern. In dem Fall ändert sich aber nur die Farbe leicht.

Jetzt Resident Evil 3 vorbestellen*

Falls ihr das Goodie vorab einmal live und in Farbe erleben wollt, könnt ihr euch jetzt nachfolgend einen Überblick verschaffen:

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.