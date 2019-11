Pokémon Schwert und Schild - Beliebtes Pokémon Corasonn erhält wohl neue Entwicklungsstufe

Corasonn, das liebevolle Wasser-Gesteins-Pokémon wird in „Pokémon Schwert und Schild“ zurückkehren. Nicht nur ein Galar-Corasonn kommt, es gibt scheinbar noch eine kleine Überraschung obendrauf.

Ein Fanliebling, seit es Misty im Anime das erste Mal in den Armen hielt, ist ganz klar Corasonn. Das niedliche Wasser-Gestein-Pokémon ist zum Knuddeln süß. Doch das Johto-Pokémon, das bislang keine Evolutionsstufe spendiert bekam, wird in Pokémon Schwert und Schild in neuartiger Form auftreten.

Wie wir bereits heute berichteten, werden die neuen Editionen nämlich mit neuartigen Galar-Formen älterer Pokémon auftrumpfen. Demnach wird es in der Region Galar nicht nur neue Pokémon geben, es werden zudem ältere Pokémon zurückkehren. Dazu zählen unter anderem Galar-Ponita und Galar-Corasonn:

Doch jüngsten Leaks zufolge wird es in Hinsicht auf Corasonn nicht nur bei einer Galar-Form bleiben. Das Pokémon wird wohl endlich auch eine vollwertige Entwicklungsstufe erhalten. Zu sehen ist die Entwicklung von Corasonn auf dem folgenden Bild, sie trägt den Namen Cursola und nicht Corsola, wie Corasonn im Englischen betitelt wird. Es handelt sich also lediglich um eine kleine Abweichung im Namen.

Mehr zum Pokémon wissen wir noch nicht. Es sieht allerdings so aus wie eine Weiterentwicklung der Galar-Form von Corasonn, die laut ersten Enthüllungen den Typus Geist trägt.

