Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Mew bekommen: So funktioniert es mit dem Pokéball Plus!

In Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli könnt ihr natürlich auch das mysteriöse Mew fangen. Allerdings bekommt ihr es nur, wenn ihr zusätzlich den Pokéball Plus kauft.

Wer erinnert sich nicht gerne an den alten Mew-Glitch, mit dem man das mysteriöse Pokémon damals fangen konnte? In Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli wird es zwar einfacher, ein Mew zu bekommen, dennoch müsst ihr eine Hürde überwinden.

Mew lässt sich nämlich nicht im regulären Spielverlauf der beiden Editionen fangen. Stattdessen erhaltet ihr es ausschließlich als Teil des kostenpflichtigen Pokéball Plus, den ihr zum Beispiel bei Amazon kaufen könnt:

Besitzt ihr einen Pokéball Plus, müsst ihr diesen mit Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli verbinden. Befolgt dabei die folgenden Schritte:

Drückt die X-Taste, um das Menü aufzurufen. Klickt nun auf Y, um in die Einstellungen zu gelangen. Klickt jetzt auf Controller. Drückt auf eurem Pokéball Plus nun auf den Joystick, bis er im Spiel erkannt wird.

Jetzt ist der Pokéball Plus mit eurem Spiel verbunden. Jetzt könnt ihr folgenderweise Mew empfangen:

Begebt euch zurück in das Menü. Wählt im Menü Kommunikation auf. Klickt nun auf Geheimgeschehen. Drückt nun auf Per Pokéball Plus empfangen und folgt den weiteren Anweisungen.

Habt ihr alles richtig gemacht, befindet sich ein Mew auf Level 1 nun in eurem Pokémon-Beutel. Viel Spaß mit ihm!

