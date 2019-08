Pokémon Go - Das letzte Mal im Jahr: Raid-Stunde mit Shiny-Rayquaza

Das allseits beliebte Rayquaza kehrt schon bald für sehr kurze Zeit in die Kampfarenen von „Pokémon Go“ zurück. Ihr habt noch einmal in diesem Jahr die Gelegenheit, ein Shiny-Rayquaza zu fangen. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen!

Falls ihr immer noch kein schillerndes Rayquaza in Pokémon Go gefunden habt, dann habt ihr Glück gehabt. Niantic ließ jüngst verkünden, dass es noch eine weitere Gelegenheit geben wird, das begehrte Pokémon in der Shiny-Variante zu fangen.

Shiny-Rayquaza noch einmal 2019

Eines der begehrtesten Shiny-Pokémon ist ganz klar Rayquaza, das nicht nur in seiner regulären Form einen besonderen Status bei Pokémon-Fans genießt. Kaum ein Pokémon macht so viel in der Shiny-Variante her wie Shiny-Rayquaza. Die Farben treffen buchstäblich ins Schwarze, während sich die bunten Highlights wunderbar in die Gesamtaufmachung einschmiegen.

Falls ihr bislang noch kein Shiny-Rayquaza gefangen habt, dann hat Niantic nun eine ganz besondere Nachricht für euch. Das heißbegehrte, legendäre Schlangen-Pokémon wird in 2019 ein letztes Mal in der Shiny-Form zurückkehren und wir verraten euch, wann es so weit sein wird.

Also wann findet das kleine Sonderevent statt? Bereits in Kürze! An diesem Sonntag, dem 1. September 2019 kehrt Rayquaza zurück in die Raids. Aber Vorsicht! Ihr solltet euch in der Zeit beeilen und so viele Raids abgrasen wie möglich, denn lange wird das Pokémon nicht zugegen sein. Genauer gesagt habt ihr nur eine einzige Stunde Zeit. Und zwar von 18 bis 19 Uhr deutscher Zeit.

In der Zeit müsst ihr wahrlich alles geben und mit ein bisschen Glück fangt ihr das gewünschte Shiny-Rayquaza. Wir wünschen schon mal viel Erfolg bei der Pokémon Go-Jagd.

Und falls ihr etwas zu den Schwächen und Stärken des Pokémon erfahren möchtet, dann könnt ihr hier unsere Konterliste einsehen.

