PlayStation VR 2 - Sony-Patent deutet auf Nachfolgemodell mit Bluetooth und transparenter Sicht

Die PlayStation VR wird womöglich ein Nachfolgemodell erhalten, das mit einigen neuen Features ausgestattet werden könnte. Handelt es sich bei der PlayStation VR 2 um eine Mixed-Reality-Brille?

Sony hat in der Vergangenheit bereits angedeutet, dass sie die aktuellen PlayStation VR-Headsets weiterhin unterstützen werden. Aber wie steht es eigentlich um eine Update-Version, einer PlayStation VR 2?

Patent deutet auf PlayStation VR 2

Bereits im Februar dieses Jahres kam es zu der Sichtung eines Patents. Sony hat ein Patent für eine VR-Brille angemeldet, die sich etwas von der aktuellen PlayStation VR-Generation unterscheidet.

Die wichtigsten Upgrades beziehen sich hier darauf, dass die VR-Brille wohl kabellos daherkommt, es würde also eine erweiterte Bluetooth-Technologie zum Einsatz kommen. Außerdem hieß es, dass das Produkt im Patent mit einer transparenten Sicht ausgestattet würde.

Dadurch könnten die Spieler trotz VR-Brille immer noch die Umwelt sehen, was dann womöglich eher in Richtung Augmented Reality gehen könnte. Zumindest wären AR-Games dann kein Problem mehr für Sony. So wäre beispielsweise Spiele wie Minecraft: Earth auf einer PS VR2 potenziell möglich, bei denen die Spiele in eine reale Umgebung projiziert werden.

Vorausgesetzt natürlich, solch ein Produkt erlangt je das Licht der Welt.

Bei den Displays soll es sich um zwei einzelne handeln, die dann jeweils für ein Auge Verwendung finden. Davon ab hätte die VR- oder AR-Brille wohl zwei Frontkameras und eine an der Rückseite. Zudem zeigt das Patent eine Kamera, die in einem bewegungsgesteuerten Controller integriert würde. Schließlich könnte sie sogar noch eine vierte Kamera erhalten, die dann wie die PlayStation Camera irgendwo platziert wird, um das Geschehen von außen zu tracken.

Bislang gibt es von Sony noch keine Stellungnahme dazu, allerdings könnten wir womöglich zum Release der PlayStation 5 in 2020 mehr erfahren. Es ist denkbar, dass die neue Konsolen-Generation mit einer neuen VR- oder AR-Brille – oder eben eine Mixed-Reality-Brille mit beiden Möglichkeiten – ausgestattet wird.

Die Kollegen von LetsGoDigital haben das Patent entsprechend visualisiert. Schaut gerne auf ihrer Webseite vorbei.