PlayStation 5 - Wurde das finale Design durch PlayStation Japan vorab verraten?

Hat Sony nun vor der offiziellen Enthüllung der Konsole verraten, wie die PS5 am Ende aussehen wird? Ein vermeintlicher Leak deutet auf die finale Form der Konsole.

Wie es den Anschein macht, könnte Sony kurz vor der Enthüllung der PlayStation 5 stehen. Diverse Spekulationen deuten auf eine Vorstellung der neuen Konsole im Februar 2020. Ob es wirklich so weit kommt, bleibt jedoch vorerst noch abzuwarten.

PS5-Design vorab verraten?

Doch eine Sache wurde nun scheinbar durch PlayStation Japan enthüllt, wenn auch unwissentlich. Die große Frage nach dem finalen Design der PS5 wurde nun laut einer Quelle durch die offizielle Sony-Webseite eingegrenzt.

Sie haben neben den Icons für die PlayStation 4, PlayStation 4 Pro oder die PlayStation VR – die allesamt dem Hardware-Produkt ähneln – sogar das Icon-Symbol für die PlayStation 5 auf der Webseite für kurze Zeit platziert. Das verrät uns nun, wie die PS5 am Ende aussehen soll.

Wenn der Leak kein Fake ist, sollte der Umriss der neuen PlayStation für die wartenden Fans keine Überraschung mehr darstellen. Es erinnert stark an das Devkit, das in der Vergangenheit von multiplen Quellen als PS5-Devkit eingestuft und bestätigt wurde. Scheinbar weicht Sony also von der üblichen Norm ab, das finale Design nicht an das Devkit anzugleichen. Die V-Form des Devkits könnte nun also auch beim finalen Produkt Anwendung finden. Ein entsprechendes Patent, das vor einiger Zeit von Sony angemeldet wurde, könnte dieses Vorgehen untermauern.

Ihr könnt den entsprechenden Screenshot hier einsehen:

Selbstverständlich heißt es in dem Leak, dass dies ein Unfall seitens Sony gewesen sein muss. Denn kurze Zeit später wurde das Symbol wieder entfernt. Ob die Konsole nun tatsächlich so aussehen wird und welche Spezifikationen sie noch aufzuweisen hat, erfahren wir hoffentlich schon bald.

Mittlerweile ist die offizielle Seite zur PS5 jedoch auch hierzulande online. Die PlayStation 5 erscheint bereits in diesem Jahr, ab Weihnachten 2020 ist sie erhältlich.