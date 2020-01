PlayStation 5 - Offizielle Enthüllung schon bald? Markenschutz in Europa beantragt

© Sony Interactive Entertainment

Sony registrierte den europäischen Markenschutz für die PS5. Die Gerüchte um eine offizielle Enthüllung der Konsole in Kürze werden damit untermauert. Bereits im kommenden Monat könnte Sony die PlayStation 5 vorstellen. Die PlayStation 5 gehört zu den brennendsten Themen in der Gaming-Welt und daher wird die Enthüllung der Next-Gen-Konsole mit großem Interesse erwartet. Es gibt bereits zahlreiche Gerüchte, die auf ein Reveal-Event im Februar schließen lassen. Nun sorgt Sony selbst für weitere Spekulationen. PlayStation 5 PlayStation Meeting: Gerüchte um PS5-Reveal im Februar verdichten sich PS5-Trademark in Europa registriert Der japanische Publisher hat am Montag, den 27. Januar 2020, den Markenschutzantrag zur PS5 in Europa beantragt. Die Trademark wurde beim Swiss Federal Institute of Intellectual Property registriert und umfasst unter anderem Computerhardware, Computerspielsoftware, Streaming von Medieninhalten und VR-Software. Den vollständigen Markenschutzeintrag könnt ihr über diesen Link erreichen. PlayStation 5 Bluepoint Games äußert sich zu neuem Spiel und verspricht visuellen Benchmark Nahender Reveal immer wahrscheinlicher Damit werden die Gerüchte über die baldige offizielle Enthüllung wieder enorm angeheizt. Es scheint so, als bereite Sony hinter den Kulissen bereits alles vor und lässt sich deshalb jetzt rechtlich absichern. Unterschiedlichen Medienberichten zufolge soll das Reveal-Event im Februar stattfinden. Häufig ist vom 5. Februar als Termin die Rede. Sony würde damit das gleiche Spiel wie bei der PS4 wiederholen. Das aktuelle Konsolenflaggschiff des Konzerns wurde im Februar 2013 auf einem gesonderten „PlayStation Meeting“-Event enthüllt. Die Show fand in New York statt. Dort soll nächsten Monat auch die PS5 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Wir bleiben für euch auf dem Laufenden und informieren über die weiteren Begebenheiten zum PS5-Reveal. © LetsGoDigital

