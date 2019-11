PlayStation 5 - So stellt sich TURN ON die Next-Gen-Konsole vor

© TURN ON

Um das Design der PlayStation 5 ranken sich nach wie vor zahlreiche Gerüchte, doch keines davon scheint sich bisher bestätigt zu haben. Allerdings existieren wirklich interessante Ideen, wie die Next-Gen-Konsole aussehen könnte.

Das Saturn-Magazin TURN ON kann es offenbar kaum noch erwarten, die Sony-Konsole der neuen Generation in den Händen zu halten. Um das Warten bis zum Weihnachtsgeschäft 2020 etwas erträglicher zu gestalten, haben sich die Technik-Profis deshalb nun einmal zusammengesetzt und ein mögliches Design für die PS5 ausgetüftelt.

Eine schlichte PS5

Da sich Sony bisher um eine eher unauffällige Optik bemüht hat, haben die Mannen von TURN ON ihr eigenes Konzeptdesign ebenfalls recht schlicht gehalten. Insgesamt erinnert die erdachte Konsolenform der PlayStation 5 an eine Mischung aus PS3 und PS4.

Die schwarze Oberfläche der TURN ON-Konsole wechselt hierbei zwischen matt und glänzend, ist an den Ecken abgerundet und wird vollständig von einer LED-Beleuchtung umgeben. Um das Design des geleakten Dev-Kits zu berücksichtigen, hat man an den Seiten die markanten Belüftungsschlitze aufgegriffen.

PS5-Controller mit Touchscreen

Neben den Touch-Oberflächen, die auf der Konzeptkonsole angebracht worden sind, hat man sich bei den DualShock-Controllern ebenfalls für einen Touchscreen entschieden. Als farbiger LED-Bildschirm ersetzt er das bisherige Touchpad und ermöglicht den Zugang zum Menü, zeigt aber gleichzeitig Uhrzeit und Akkuladung an. Außerdem soll er in Spielen als Zweitbildschirm genutzt werden können.

Weiterhin soll das mattschwarze und dem PS4-Controller ähnelnde Gadget kabellos aufladbar sein, indem der Controller einfach auf die Konsole gelegt wird. An der Unterseite ist der Ladefortschritt dauerhaft sichtbar.

Was steckt in der Hardware?

Natürlich hat sich TURN ON ebenso Gedanken über den Inhalt der PlayStation 5 gemacht und geht von folgender Ausstattung aus:

AMD Gonzalo SoC mit Zen-2-CPU und Ryzen-DNA-GPU

24 Gigabyte GDDR6-RAM

2 Terabyte SSD

Hardware-Raytracing

Abwärtskompatibel zu allen PlayStation-Generationen

Wireless Charging der Controller über PS5-Oberfläche

DualShock-5-Controller mit LED-Touchscreen, adaptiven Schultertasten und 3D-Vibration

4 USB-Type-C-Buchsen für weitere Hardware

HDMI-2.1-Ausgang

Für alle Freunde der Bewegtbilder betten wir unterhalb das entsprechende Video dazu ein, indem die TURN ON-PS5 noch einmal im Detail vorgestellt und erklärt wird, auf welche bisher bestätigten Fakten sich die kreativen Köpfe bei der Erstellung des Konzepts gestützt haben.

Was haltet ihr von der Konsole? TURN ON würden sich über euer Feedback und über eure eigenen Ideen und Vorschläge freuen. Schreibt uns dafür doch gerne unterhalb in die Kommentare!