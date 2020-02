PlayStation 5 - Abwärtskompatibilität: Welche Spiele würdet ihr auf der PS5 spielen?

Die PS5 soll mit Abwärtskompatibilität glänzen. Aber welche Spiele kommen überhaupt für ein Replay in Frage? Wir lassen die Gedanken schweifen und wollen von euch wissen, welche Games ihr nochmal zocken würdet.

Ein großes Feature, das die nächste Konsolengeneration auszeichnen soll, bezieht sich auf die Abwärtskompatibilität. Ein bliebtes Thema bei Spielern, die ihre alten Games gerne auf neuen Konsolen einwerfen würden, um so in den Genuss diverser Klassiker zu kommen.

Abwärtskompatibilität, aber was spielen?

Man könnte natürlich auch eine PlayStation 2 oder andere ältere Konsolen anschließen und die Spiele auf diesen Plattformen genießen. Aber nicht selten sind ältere Konsolen bereits schrottreif oder verstauben im Keller. Da ist es also recht bequem, die alten Discs einfach in die PlayStation 5 schieben zu können.

Hier geht es zur PS5-Umfrage!

Aber wenn die PS5 alle Spiele der PlayStation-Reihe abspielen könnte, gäbe es eine gigantische Auswahl an Klassikern. Die Auswahl für ein Replay will also erst einmal wohl überlegt sein, weshalb wir uns gefragt haben: welche Spiele würdet ihr in eure PS5 einlegen?

Welche Spiele würdet ihr dank der Abwärtskompatibilität erneut genießen? Gibt es Klassiker, die ihr weiterempfehlen möchtet? Dann nehmt entweder an unserer Umfrage teil oder schreibt uns nachfolgend in die Kommentare, welche Games für euch in Frage kommen und welche Perlen ihr euren spielenden Mitmenschen weiterempfehlen würdet. Wir sind gespannt!

