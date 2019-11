Overwatch 2 - Profispieler Seagull äußert sich zwiegespalten

Die Ankündigung von Overwatch 2 am vergangenen Wochenende hat hohe Wellen geschlagen. Blizzard plant ein offizielles Sequel zu Overwatch, das neuartige Helden-, Koop- und Story-Missionen einführen soll. Die Spieler erhalten somit schließlich die vielseits gewünschten PvE-Einlagen, die sich im PvP-fokussierten Multiplayer-Shooter bislang eher hinten anstellen mussten.

Overwatch 2 Nachfolger zum beliebten Multiplayer-Shooter offiziell angekündigt

Doch viele Dinge sind bislang immer noch unklar. Zum Beispiel wie die Monetarisierung des Spiels aussehen soll oder wann das Spiel am Ende erscheint. Nun meldet sich Overwatch-Profispieler Seagull (Brandon Larned) zu Wort.

Doch einiges sei noch unklar. Kurz nach dem Event hat er diesbezüglich noch einmal seine Gedanken zusammengefasst, er bezeichnet die BlizzCon in dem Zusammenhang als bittersüß. Wo er auf der einen Seite den Overwatch-Content begrüßt, ist er traurig, dass das alles noch in so weiter Ferne liegt. Immerhin gibt es kein Release-Datum, während das aktuelle Overwatch in absehbarer Zeit wohl keine essenziellen Veränderungen erhält.

This blizzcon is bittersweet.



I am happy Overwatch is getting some cool content.



I am sad it seems to be far away (no release date?) while the current OW feels so rough to play with seemingly no big changes in sight until then



Guess we AFK until it comes out? Sucks man