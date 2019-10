One Piece - Neuer Snapchat-Filter verwandelt Fans in Piraten

Wer wollte nicht schon immer mal ein richtiger Pirat wie Monkey D. Ruffy oder andere Mitglieder aus seiner Crew sein? Und selbstverständlich für das Gute einstehen. One Piece begeistert seit über 20 Jahren Piratenfans aus aller Welt, das große Jubiläum fand erst vor wenigen Tagen statt.

One Piece Fans senden ihre Glückwünsche: Anime feiert sein 20-jähriges Jubiläum

Doch die Feierlichkeiten sind noch lange nicht vorüber. Funimation hat sich nun passend zum neuen Kinofilm „One Piece: Stampede“, der zum 20. Jubiläum die wichtigsten Piraten der Neuen Welt zusammenführt, etwas Besonderes einfallen lassen. Diese kleine Überraschung kann praktisch jeder verwenden, es handelt sich nämlich um einen Fotofilter.

Ähnlich wie es bei den Piraten in One Piece zumeist der Fall ist, die ein Kopfgeld und Wanted-Poster von der Marine verpasst bekommen, könnt ihr hier euer eigenes Wanted-Poster erstellen. Demnach könnt ihr auf euch also ein eigenes, explosionsartig hohes Kopfgeld aussetzen, um so in die Liga der gefürchtetsten Piraten der Neuen Welt aufzusteigen. Und das ohne große Anstrengung. Ihr könnt den Filter einfach auf Snapchat testen und eure Bilder im Netz teilen.

Im nachfolgenden Video könnt ihr nicht nur den Fotofilter vorab betrachten, ihr erfahrt zudem, wie ihr den Filter installieren könnt:

One day until One Piece: Stampede! 🎉



You've got your pirate name and bounty, now all you need is a wanted poster! Build your own and share it with us using #onepiecestampede.



🏴‍☠️Unlock lens 👉https://t.co/34wzzIxfA7 pic.twitter.com/9DuABjCis3