Marvel - Preis der kompletten Infinity Saga Collector's Edition bekannt, sie ist nicht günstig

Wer sich alle 23 Filme der Infinity-Saga in einer ultimativen Mega-Blu-ray-Box kaufen möchte, der bekommt bald die Möglichkeit dazu. Der Preis für dieses Superpaket steht nun fest. Ob die Box jedoch in Deutschland erscheint, ist nicht bekannt.

Vor einiger Zeit hat der Marvel-Chef Kevin Feige von einem sagenumwobenen Schmuckstück gesprochen, einer legendären „Infinity-Saga“-Komplettbox, die alle 23 Filme des Marvel Cinematic Universe enthält, die bislang das Licht der Kinowelt erblickten. Ein wahrer Traum eines jeden Marvel-Fans also. Und nun gibt es neue Informationen über diese heldenhafte Superbox.

Preis der Infinity-Saga bekannt!

Die MCU-Komplettbox wird von Marvelfans heiß erwartet, doch bislang hielten sich Marvel und Disney relativ bedeckt mit der Bekanntgabe weiterer Informationen. Neue Hinweise auf die „The Infinity Saga Collector's Edition“ liefert nun der US-Händler Best Buy, der das Produkt bereits im hauseigenen Programm führt.

Also schießen wir mal mit den neuen Infos los!

Wann wird die „Infnity Saga“ erscheinen? Das Marvel-Komplettpaket erscheint am 15. November 2019 in den USA. Das heißt zwar nicht, dass sie zwangsweise dann auch in Deutschland erhältlich sein wird, aber wir gehen von einem zeitnahen Release in Europa aus, wenn sie denn hier erscheint. Das ist keineswegs selbstverständlich. In der Vergangenheit gab es häufiger solche Pakete in abgewandelter Form, die nicht in Deutschland erschienen sind.

Was kostet die „Infinity Saga“-Box? Der Preis der amerikanischen Version liegt bei 550 US-Dollar. Bei einem aktuellen Wechselkurs von 0,91 Euro pro 1 US-Dollar wären das rund 500,91 Euro. Ob die deutsche Fassung gerundete 500 Euro kostet ist zwar denkbar, aber häufig findet auch eine 1-zu-1-Rechnung in Europa statt. Die Komplettbox könnte also auch 550 Euro kosten. Das bleibt abzuwarten.

Wenn man den Preis auf die Filme herunterbricht wären das bei 550 US-Dollar rund 24 US-Dollar pro Film.

Was ist in der „The Infinity Saga Collector's Edition“ enthalten? Neben den 23 bisher erschienenen MCU-Filmen liegen noch 4K-UHD- und Blu-ray-Kunsthüllen bei, ein Brief von Kevin Feige, eine exklusive Lithographie von Matt Ferguson und sogar eine exklusive Bonus-Disc mit gelöschten Szenen, die wohl noch nie gezeigt wurden, und weitere Überraschungen!