Marvel - Jared Leto als Vampir im ersten Trailer zu Morbius

Vom komischen Clown zum Vampir. Seht Jared Leto im ersten Trailer zu „Morbius“, den ihr hier ansehen könnt!

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir vom ersten Blick auf Jared Leto als Morbius, der als Vampir mit übernatürlichen Kräften durch die Straßen wandert. Nun veröffentlichte Sony den ersten Trailer zum Film, der sogleich einen detaillierteren Blick auf den Hauptcharakter gewährt und interessante Details bereithält.

Spider-Man: Easter-Egg im Trailer

Morbius ist bereits aus den Comics heraus als ursprünglicher Antagonist von Spider-Man bekannt. Zwar entwickelt sich Morbius nach und nach zu einem Charakter, der für das Gute kämpft – dennoch ist der Durst nach Blut ein ewiges Thema, das dem Charakter eine gewisse Zweidimensionalität verleiht, wie nun auch aus dem Trailer ersichtlich wird.

Umso interessanter ist ein Easter-Egg, das gegen Ende des Trailers versteckt ist und Spider-Man im Hintergrund als Graffiti zeigt, das wiederum mit „Mörder“ übermalt ist. Das mag zweifelsohne auf die After Credit-Szene aus „Far From Home“ anspielen, bei dem der Netzschwinger (fälschlicherweise) als Mörder von Mysterio entlarvt wurde. Gleichzeitig scheint es aber zu bestätigen, dass sich sowohl Morbius und Spider-Man im gleichen Universum bewegen – ein Überraschungsgast am Ende des Trailers scheint genau jene Theorie zu untermauern. Gilt dies also möglicherweise auch für Venom? Beide würden sich zumindest die Rolle als Antagonist teilen.