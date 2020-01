Marvel - Morbius: Leak von Jared Leto als Spiderman-Bösewicht begeistert die Fans

Vor dem Erscheinen des ersten Trailers zur „Morbius“-Verfilmung mit Jared Leto wurde ein erstes Bild des Vampirs geleaked. Die Fans im Internet sind begeistert.

Falls ihr es vergessen habt: Sony will dieses Jahr neben „Venom 2“ noch einen weiteren Ableger ihres Marvel-Universums auf die Kinoleinwand bringen. Die Rede ist von „Morbius“, ein vampirähnlicher Bösewicht, der seit 1971 in den Comics das Leben von Spider-Man um einiges schwieriger macht. Vor dem Erscheinen des ersten Trailers zur Verfilmung ist jetzt ein Leak aufgetaucht, der Jared Leto als Morbius zeigen könnte. Vor allem die Fans der Vorlage scheinen begeistert zu sein.

Jared Leto der Vampir

Neben Tom Holland als Spider-Man und Tom Hardy als Venom soll nun auch Jared Leto („Suicide Squad“) als Morbius dem Marvel-Cinematic-Universe von Sony beitreten. Die Verfilmung soll schon im Juli dieses Jahres erscheinen, die geplante Veröffentlichung eines Trailers soll der morgige 13. Januar sein. Bevor wir erste bewegte Bilder bewundern dürfen, erregte ein vermeintlicher Leak des Trailers die Aufmerksamkeit der Fans jedoch nun bereits vorab.

Morbius ist ein Comic-Charakter und Spider-Man-Antagonist, der seit dem Comic „The Amazing Spider-Man #101“ von 1971 sein Unwesen als vampirartiger Bösewicht treibt. Michael Morbius, ein ehemaliger Biochemiker, hat in der Vorlage eine seltene Blutkrankheit, die er im eigenen Labor zu heilen versucht. Das geht natürlich in typischer Marvel-Manier schief und so schlägt es den Antihelden anschließend oftmals auf die böse Seite des Marvel-Universums.

Der Leak scheint ein Bild von Jared Leto nach seiner Verwandlung zu zeigen, das der Comic-Vorlage sehr ähnlich zu sein scheint. Auch die Fans sind begeistert und teilen ihre Freude auf Twitter mit:

Regie führt Daniel Espinosa („Safe House“) und neben Jared Leto soll Matt Smith („Doctor Who“) laut THR in die Rolle des Gegenspielers schlüpfen, während Tyrese Gibson („Fast & Furious 8“), Jared Harris („Chernobyl“) und Adria Arjona („Good Omens“) den Hauptcast vervollständigen. Neben „Morbius“ soll dieses Jahr „Venom 2“ erscheinen.