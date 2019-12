Kinostarts - A Quiet Place 2: Erster Trailer zum Horror-Sequel bringt die Monster zurück

Der erfolgreiche Horror-Thriller „A Quiet Place“ erhält für nächstes Frühjahr eine Fortsetzung. Im ersten Trailer befindet sich Emily Blunt erneut auf der Flucht vor den Monstern aus einer anderen Welt.

Mit seinem Horrorfilm „A Quiet Place“ hat Regisseur und Hauptdarsteller John Krasinski einen Überraschungshit in den Kinos hingelegt. Bekannt aus der Comedy-Serie „The Office“ stellt er mit seinem dritten Film sein Talent als Regisseur unter Beweis.

Zwei Jahre später kommt „A Quiet Place 2“ in die Kinos und setzt direkt da an, wo wir am Ende Familie Abbott nach ihrem Horrortrip verlassen haben. Wie es im Sequel weitergeht, wird noch nicht verraten. Ein erster kurzer Teaser-Trailer stellt jedoch unmissverständlich klar, die Gefahr ist keinesfalls gebannt.

Jedes kleine Geräusch kann töten

Wir erinnern uns: Im ersten Film wird die Erde von mysteriösen Außerirdischen heimgesucht, die ein Großteil der Menschheit vernichtet. Zu den wenigen Überlebenden gehört die Familie Abbott (John Krasinski und Emily Blunt) mit ihren drei kleinen Kinder. Um sich vor den Angriffen der Aliens zu schützen, gibt es ein paar wichtige Regeln zu beachten: Kein Geräusch machen! Denn darauf reagieren sie und schlagen blitzschnell zu. Im Schutz des Waldes versucht die Familie zu überleben. Am Ende findet Emily Blunt mit ihren Filmkindern Zuflucht an einem geheimen Ort bei einer Gruppe von Taubstummen irgendwo in der Wildnis.

Schon im ersten Film wird deutlich, die Monster sind nicht die einzige Gefahr für die Familie. Da es keinerlei Ordnung mehr gibt, sind sie hilflos den herumstreifenden Gesetzlosen und Plünderern ausgeliefert.

Der Horror-Thriller „A Quiet Place 2“ kommt am 19. März 2020 in die Kinos. In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Emily Blunt. Neu dabei ist diesmal Cillian Murphy („28 Days Later“) und Djimon Hounsou („Guardians of the Galaxy“). Die Regie übernimmt erneut John Krasinski.