Harry Potter - Das Rästel um J.K. Rowlings mysteriösen Teaser ist gelöst

Die letzten Tage verbrachten Harry Potter-Fans mit Rätselraten. Einige merkwürdige Vorkommnisse machten die Runde und heizten die Gerüchteküche an. Erwartet uns eine Verfilmung zu „Harry Potter und das verwunschene Kind“? Wir geben euch die Antwort.

Harry Potter-Autorin J.K. Rowling teaste über Twitter eine Ankündigung zu „Harry Potter und das verwunschene Kind“ an. Das Theaterstück erzählt die Geschichte des Zauberjungen nach seinem Abschluss in Hogwarts weiter. Genauer gesagt, geht es um Harrys Sohn Albus, der ein Abenteuer an der Zauberschule erlebt.

Wird „Harry Potter und das verwunschene Kind“ verfilmt?

Als Warner Bros. kürzlich die Filmrechte am Theaterstück erwarb, mutmaßten die Fans schließlich, dass eine Kino-Adaption des Stücks auf uns zu kommt. Allerdings werden wir dahingehend enttäuscht.

Es soll keine Verfilmung zu „Harry Potter und das verwunschene Kind“ geben. So viel stellte Rowling klar. Eine Serie oder ein Videospiel sollen ebenfalls nicht existieren. Des Rätsels Lösung ist gar nicht mal so aufregend wie die ganzen Gerüchte.

Das ist die Harry Potter-Ankündigung

So erhält das Logo des Theaterstücks einfach nur ein neues Design. Fortan soll es mit dem bekannten Fim-Schriftzug geziert werden. Das im Handel erhältliche Buch wird gleichermaßen mit einem neuen Cover wiederveröffentlicht.

Zudem erdachte Rowling einen eigenen Spruch für das Stück, der auf dem neuen Cover zu lesen sein wird: „Sometimes, darkness comes from unexpected Places“. Außerdem wird Ende des Jahres ein neues Buch erscheinen. Keine neue Harry Potter-Geschichte, sondern ein Behind-the-Scenes-Buch mit dem Titel „Harry Potter an the Cursed Child: The Journey“.

