Cyberpunk 2077 - Zwischensequenzen und Sexszenen spielen sich in der Ego-Perspektive ab

Kürzlich veröffentlichte CD Projekt reichlich neues Gameplay zu „Cyberpunk 2077“ und obwohl sich zahlreiche Szenen in der 3rd-Person-Perspektive abspielen, sollen die Zwischensequenzen des Action-Rollenspiels in der Ego-Perspektive gezeigt werden. Selbiges gilt für mögliche Sexszenen im Spiel.

Die Entwickler haben sich bei Cyberpunk 2077 ordentlich ins Zeug gelegt und wollen einige Punkte anders und besser machen als in anderen Spielen – das verrieten sie im großen Interview des kürzlich ausgestrahlten Streams.

Kürzlich wurde bestätigt, dass sich Zwischensequenzen in der Ego-Perspektive abspielen werden und dazu gehören auch mögliche Sexszenen.

Cyberpunk 2077 Zusammenschnitt der gamescom-Demo jetzt als Deep-Dive-Video online!

Bestätigt wurde das Ganze mithilfe einer aufgetauchten Twitter-Unterhaltung zwischen einem Fan und einem Mitarbeiter auf dem offiziellen „Cyberpunk 2077“-Account. Der Mitarbeiter betont darin, dass es dem Team wichtig sei, es den Spielern zu ermöglichen, tief in das Spiel einzutauchen.

Nicht alles spielt in der Ego-Perspektive

Obwohl CD Projekt RED erreichen möchte, dass sich das Spiel so real wie möglich anfühlt, heißt das nicht, dass sich das gesamte Spiel aus der Ego-Perspektive steuern lässt. Bestimmte Fähigkeiten und Events sollen weiterhin in der 3rd-Person-Perspektive stattfinden. Unter anderem werdet ihr bei Konversationen mit anderen Charakteren dazu in der Lage sein, euren eigenen regelmäßig zu sehen.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One.