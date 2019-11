Google Stadia - Zwei neue Gratis-Spiele bekannt gegeben

Jeden Monat dürfen sich Abonnenten von Google Stadia Pro über kostenlose Spiele freuen. Nun wurde das Lineup für Dezember 2019 bekannt gegeben, das aus insgesamt zwei Titeln besteht.

Wer das kostenpflichtige Abonnement von Google Stadia Pro abgeschlossen hat, darf sich jeden Monat über eine Auswahl an kostenlosen Spielen freuen – also ähnlich wie bei PlayStation Plus und Games with Gold. Jetzt wurde das Lineup für Dezember 2019 bekannt gegeben.

Im kommenden Monat werden die Tomb Raider: Definitive Edition und die Landwirtschafts-Simulator 19: Platinum Edition dem Katalog beitreten. Spieler müssen sich lediglich einloggen und die Titel ohne zusätzliche Kosten aktivieren.

Das erwartet euch mit Google Stadia Pro

Bereits seit dem Launch stehen Destiny 2: The Collection und SAMURAI SHODOWN zum „kostenlosen“ Download bereit. Die neuen Titel könnt ihr ab dem 01. Dezember 2019 herunterladen.

Google erklärt explizit, dass die „kostenlosen“ Spiele nur solange zur Verfügung stehen, wie ein laufendes Abonnement bei Stadia Pro vorhanden ist. Die Premium-Variante des Streamingdienstes kostet monatlich 9,99 Euro und bietet unter anderem den Zugriff auf eine 4K-Auflösung.