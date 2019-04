God of War - Cory Barlog könnte sich anscheinend Crossover mit Assassin’s Creed vorstellen

„God of War“-Director Cory Barlog scheint von der Idee eines Crossovers mit der „Assassin’s Creed“-Reihe recht angetan zu sein. Kämpft Kratos also bald mit Assassinen?

Laut Gerüchten soll das nächste Assassin’s Creed in der Zeit der Wikingerüberfälle beheimatet sein. Zumindest wenn es nach Spielern von The Division 2 geht, die Hinweise dafür auf einem Plakat gefunden haben wollen. Ubisoft streut öfters Hinweise auf kommende Spiele in ihre Titel ein, so wie anscheinend auch in diesem Fall. Dementsprechend könnten nach Ägypten und Griechenland bald also auch die Wikinger und die nordische Sagenwelt in der langjährigen Spielreihe als Schauplatz dienen. Angeblich soll der nächste Teil 2020 erscheinen und den Namenszusatz „Kingdom“ tragen.

The Division 2 Liefert ein Easter-Egg Hinweis auf das Setting des nächsten Assassin’s Creed?

Bekommen die Assassinen Kratos Faust zu spüren?

Ob dabei Kratos den Spielern des kommenden „Assassin’s Creed“ einen Besuch abstatten wird? Der griechische Halbgott ist zusammen mit Sohn Atreus im aktuellen Teil der God of War-Reihe ja ebenfalls in der skandinavischen Mythenwelt unterwegs und schnetzelt sich durch die Dämonen- und Götter-Schar.

Die Settings passen definitiv zusammen und das ist auch Cory Barlog, Director von „God of War“, längst aufgefallen. So meldete sich vor kurzem Barlog auf Twitter zu Wort und scheint von der Idee eines Crossovers nicht abgeneigt zu sein.

Ob der Kriegsgott ein Gegner im potenziellen „Assassin's Creed Kingdom“ wird, ist dabei bislang natürlich nur Wunschträumen. Die Assassinen müssten sich dann einem sehr mächtigen Gegner entgegenstellen. Immerhin hat Kratos schon bewiesen, dass riesige und übermächtige Götter gegen ihn in gewaltigen Bosskämpfen den Kürzeren ziehen.

Kratos könnte ohnehin nicht gut auf die Assassinen zu sprechen sein, denn in „Assassin’s Creed Odyssey“ wurde bereits seine Heimat Griechenland infiltriert.

God of War Die E3-Enthüllung wäre fast zum Desaster geworden

Anstelle von Crossover auch Easteregg denkbar

In Monster Hunter World kam es bereits zu einem Crossover mit der „Assassin’s Creed“-Reihe und in Zusammenarbeit mit Nintendo brachte Ubisoft auch das Nintendo Switch-Spiel Mario + Rabbids: Kingdom Battle heraus. Dennoch: So sehr einige Fans angetan von der Idee eines Crossovers von „God of War“ und „Assassin’s Creed“ sein dürften, wird es vermutlich nie zu so einem Kommen.

Vielmehr käme aber ein Easter Egg in Betracht, auf das Fans hoffen dürfen und Kratos im nächsten „Assassins Creed“ unterbringt!