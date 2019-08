gamescom 2019 - Erneut knackt die Spielemesse einen Besucherrekord

Mit 373.000 Besuchern aus über 100 verschiedenen Ländern hat die gamescom 2019 einen erneuten Rekord gebrochen. Anscheinend haben die Flächenvergrößerungen und diverse neue Programmpunkte ihr Ziel erreicht und das Interesse an der weltweit größten Spielemesse weiterhin gesteigert.

gamescom 2019 Das sind die ersten Gewinner des gamescom Awards

Der Auftakt der diesjährigen gamescom erfolgte erstmals durch die Opening Night Live-Show, die am vergangenen Dienstag mit Moderator Geoff Keighley auf die Messe einstimmte. Mit 1.500 Zuschauern vor Ort und etwa 500.000 Spielebegeisterten, die das Geschehen im Live-Stream verfolgten, kann sich die Show bereits jetzt zu den internationalen Top-Events der Gaming-Branche zählen.

Die dabei erstmalig vorgestellten Weltpremieren zahlreicher Videospiele führten im Verlauf der Messetage auf der ganzen Welt zu mehr als 100 Millionen nachträglichen Aufrufen im Netz– Tendenz steigend. Unter anderem deshalb sei die internationale Bedeutung der gamescom mit den diesjährigen Innovationen immens gesteigert und gefestigt worden.

gamescom 2019 Liveticker zur Opening Night Live: Alle neuen Gaming-Infos aus der Show

Die Vergrößerung von rund zehn Prozent Gesamtfläche auf 218.000 Quadratmeter und der achtprozentige Anstieg auf 1.153 ausgestellte Unternehmen, hat im Vergleich zum letzten Jahr also 3.000 Besucher mehr auf die gamescom gelockt.

Wie die Befragungen der Besucher ergaben, erfreute man sich dabei offenbar an den gleichzeitig hinzugekommenen Versorgungs- und Komfortmöglichkeiten für die Besucher in Form vielseitiger Verpflegungsoptionen, Chill-Out-Areas und einer sinnvoll abzulaufenden Hallenbelegung.

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH, fasst den Erfolg der gamescom 2019 wie folgt zusammen:

„Durch die gelungene Kombination aus einem einzigartigen Gaming-Angebot auf dem Gelände, ergänzenden Formaten und der Verlängerung ins Netz haben wir die gamescom als 360-Grad-Erlebnis-Event und führende Kommunikationsplattform weiter gestärkt. Nie gab es so viele Neuerungen auf der gamescom – nie haben wir so viele Menschen erreicht wie in diesem Jahr.“