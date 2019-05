Game of Thrones - Sansa-Schauspielerin Sophie Turner kritisiert Fan-Petition und sieht Reaktionen als respektlos an

Dass Fans ihre Kritik an Serien äußern, ist nichts Neues. „Game Of Thrones“ ist weiterhin nicht die erste Serie, die die Fans mit ihrer finalen Staffel enttäuscht hat.

Die Sache mit Game Of Thrones ist, dass die Serie immer beeindruckend war mit ihren verrückten Twists und Wendungen, schon in Staffel 1 mit der Enthauptung von Ned. Dass Daenarys eine Art Irre Königin wird - das sollte eigentlich nicht solch negative Reaktionen hervorrufen. Es ist ein Schock, eindeutig, aber auch nur weil es nicht nach der Idee vieler Leute geht.“

Auch die Darstellerin der Sansa Stark, Sophie Turner, äußerte sich in einem Interview mit The New York Times über die harsche Kritik der Fans:

Nicht alle sind mit der Umsetzung der letzten Staffel Game Of Thrones zufrieden. Neben Kritiker, die die Qualität der finalen Episoden bemängelten, sind auch Fans vom Schluss der Geschichte enttäuscht. Die Aufregung ist so groß, dass wütende Fans sogar eine Petition starteten, die die Neuverfilmung der kompletten achten Staffel mit neuen Drehbuchautoren forderte. Jetzt melden sich erstmals Schauspieler der Serie zu Wort.

Sophie Turner hat genug! Die Darstellerin der Sansa in der Erfolgsserie „Game Of Thrones“ kritisiert die harschen Meinungen der Fans und die Petition der Zuschauer, die die letzte Staffel neu verfilmt sehen wollen.

