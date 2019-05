Game of Thrones - Zuschauer fordern Remake der 8. Staffel mit neuen Schreibern

Viele Zuschauer der 8. Staffel von „Game of Thrones“ zeigen sich ob der jüngsten Geschehnisse enttäuscht. Viele hatten mit anderen Entwicklungen gerechnet. Jetzt fordert eine große Masse, dass die 8. Staffel der Serie noch einmal neu gedreht wird und dabei andere Schreiber zum Einsatz kommen.

Nur noch eine Folge, dann ist Game of Thrones endgültig vorbei. Die 8. Season hat dafür gesorgt, dass sich die Zuschauer und langjährigen Fans vor den Kopf gestoßen fühlen. Die Entscheidungen vieler Charaktere sind fragwürdig und deuten darauf hin, dass die Macher ein ganz bestimmtes Ende im Kopf hatten und die Figuren so biegen und brechen, dass sie darauf hinarbeiten können.

Game of Thrones Weshalb wir große Angst vor der 8. Staffel haben

Wir sparen uns an dieser Stelle ausführliche Beschreibungen und Spoiler und lassen IMDb-Ratings sprechen. Während die ersten drei Folgen der 8. Season „Game of Thrones“ noch mit 8 - 8,4 Punkten mitten in den Erwartungen der bisherigen Staffeln liegen, rutschten die beiden letzten auf 6,1 Punkte und 6,8 Punkte ab. Der Tiefpunkt aus acht Staffeln von „Game of Thrones“. Der Petitions-Gründer schreibt auf Change.org:

„David Benioff und D.B. Weiss haben sich als inkompetente Schreiber herausgestellt, wenn sie kein Rohmaterial (in diesem Fall die Bücher) mehr haben, auf das sie sich beziehen können. Die Serie verdient eine finale Staffel, die Sinn ergibt. Kehrt meine Erwartungen um und lasst es geschehen, HBO!“

Sonic Design des Igels wird aufgrund der Kritik überarbeitet

Fraglich bleibt, wie erfolgreich eine solche Petition sein kann. Ein komplettes Remake der 8. Staffel wäre ein extrem teures Unterfangen, mit dem sich die Macher gleichermaßen ihr Scheitern eingestehen würden. Allerdings wurden die Schreie der Fans beispielsweise beim neuen Sonic-Film gehört. Wir dürfen gespannt sein, welche Entwicklungen das große Finale am 19. Mai 2019 für „Game of Thrones“ und die Fans bringen wird.