Game of Thrones - Recap: Zusammenfassung aller Episoden der 8. Staffel

Wöchentlich dürfen sich GoT-Fans auf eine neue Episode der 8. Staffel freuen, die das Ende der Geschichte rund um Daenerys, Jon, Arya, Sansa und Co. erzählt. Mit unseren wöchtentlichen Recaps fassen wir euch alle sechs Episoden der finalen Staffel von „Game of Thrones“ zusammen und fiebern gemeinsam mit euch!

Nach über einem Jahr dürfen Fans wöchentlich die letzten sechs Episoden der finalen 8. Staffel zu der TV-Serie Game of Thrones in Empfang nehmen. Damit euch keine Details entgehen, fassen wir euch jeden Montag das Wichtigste zusammen und möchten gemeinsam mit euch rätseln, wie die Zukunft unserer Lieblingscharaktere in den nächsten Wochen aussehen wird.

Staffel 8, Episode 1 - Winterfell

Premiere in Deutschland: Montag 15. April 2019 (HBO)

Länge: 54 Minuten

Staffel 8, Episode 2 - Ein Ritter der Sieben Königslande

Premiere in Deutschland: Datum 21. April 2019,

Länge: 58 Minuten

Staffel 8, Episode 3

Premiere in Deutschland: Datum 28. April 2019,

Länge: 1 Stunde und 22 Minuten

Staffel 8, Episode 4

Premiere in Deutschland: Datum 05. Mai 2019,

Länge: 1 Stunde und 18 Minuten

Staffel 8, Episode 5

Premiere in Deutschland: Datum 12. Mai 2019,

Länge: 1 Stunde und 20 Minuten

Staffel 8, Episode 6

Premiere in Deutschland: Datum 19. Mai 2019,

Länge: 1 Stunde und 20 Minuten

Wenn ihr die Serie bislang noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das Sky-Ticket erwerben. Damit könnt ihr euch für 9,99 Euro monatlich alle Staffeln von „Game of Thrones“ anschauen.

