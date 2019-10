Game of Thrones - Größte Panne der 8. Staffel fehlt im Free-TV

Die finale achte Staffel der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ musste heftige Kritik einstecken. Derzeit feiert die Staffel auf RTL II ihre Free-TV-Premiere, doch der vielleicht größte Aufreger des Finales glänzte am Wochenende durch Abwesenheit.

Am Samstag flimmerte auf dem TV-Sender RTL III die vierte Folge der achten Staffel von „Game of Thrones“ über den Bildschirm. Im Frühjahr 2019 war es genau diese Episode mit dem Namen „Die Letzten der Starks“, die unter Fans eine Welle der Empörung auslöste.

Das lag am mittlerweile legendären Kaffeebecher, der offenbar versehentlich vergessen wurde und in der Serie zu sehen war. In der Free-TV-Premiere am vergangenen Samstag fehlte von dem Becher, der eigentlich nach rund 17 Minuten zu sehen gewesen wäre, jede Spur.

HBO hatte bereits wenige Stunden nach der Erstausstrahlung den Becher digital aus dem Bild entfernt. Auch die Erstausstrahlung in deutscher Sprache auf dem Pay-TV-Sender Sky kam bereits ohne den Kult-Becher daher.

Nach dem Kaffeebecher leisteten sich die Serienmacher im großen Finale sogar noch einen weiteren Fauxpas, denn in der letzten Folge war es eine vergessene Wasserflasche, die die Atmosphäre ankratzte.

