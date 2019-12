Friendly Fire 4 - Das Charity-Event wurde mit dem Deutschen Entwicklerpreis 2019 ausgezeichnet

Erneut hat Friendly Fire eine Auszeichnung erhalten. Diesmal konnte das Charity-Event beim Deutschen Entwicklerpreis 2019 abräumen.

Am gestrigen Abend fand die Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises 2019 in Köln statt. Hierbei ist Friendly Fire 4 mit dem Sonderpreis für Soziales Engagement ausgezeichnet wurden. Somit gesellt sich der inzwischen vierte Award in die Trophäen-Wand des alljährlichen Wohltätigkeitsereignisses.

Spielekultur Deutscher Entwicklerpreis 2019: Das sind alle Gewinner

Herzlichen Glückwunsch Friendly Fire!

Neben Friendly Fire 4, das im Jahr 2018 stattfand, waren zwar noch zwei weitere Projekte in dieser Kategorie nominiert, anscheinend konnte der Spendenmarathon mit Erik „Gronkh“ Range, Tatjana „Pandorya“ Werth, Florian „Der Heider“ Heider, den PietSmiets, Maximilian „PhunkRoyal“ Ensikat, Pascal „MrMoregame“ Rothkegel und Artur „Fishc0p“ Niemczuk jedoch am meisten überzeugen.

Friendly Fire 5 Statistik: Das Charity-Event in beeindruckenden Zahlen

Bei der Entgegennahme des Preises konnten zwar nicht alle beteiligten Streamer und YouTuber anwesend sein, allerdings ließen alle ihrer Freude bei Twitter freien Lauf:

Uiuiuiuiuiuiui 😱



Wären gern da gewesen. aber Frau ist kaputt und Koffer packen nach London. Hoffentlich nächstes Jahr wieder.



Freuen uns von hier aus aber sehr über die Ehre und Auszeichnung.#FriendlyFire #GutesTunTutGut



Euer Gronk. https://t.co/iyQDDJ7HbN — 𝐆𝐑🥔𝐍𝐊 (@Gronkh) December 11, 2019

HAB ICH WAS GEWONNEN? WO HOL ICHS AB?!1 https://t.co/4n4Yf97XUT — MrMoregame (@MrMoregame) December 11, 2019

;_; <3 Wir konnten heute leider nicht dabei sein aber sind sehr glücklich und schicken liebe Grüße hier aus der Kranken/Nachtschicht.

Wer ist Gronk :D? https://t.co/YwAkS2mcII — Pandorya 🤗🔥5️⃣ (@xPandorya) December 11, 2019

Wer ist dieser Gronk?

In diesem Sinne wird auch auf einen kleinen Fauxpas seitens der Veranstalter aufmerksam gemacht, denn der Fehlerteufel hatte zugeschlagen. Statt Erik Ranges eigentlichen Pseudonym „Gronkh“ hat sich ein ominöser „Gronk“ in die Aufzählung geschlichen.

Die engagierte Gruppe nimmt es allerdings mit Humor. Wir freuen uns jedenfalls mit allen Beteiligten und insbesondre mit allen Vereinen und Organisationen, die vom diesjährigen Friendly Fire 5 profitieren konnten. Die dabei erzielte Rekordsumme von 1 Million Euro könnte 2020 womöglich erneut für eine Auszeichnung sorgen. Wir sind gespannt.

Weiterlesen auf PlayCentral.de:

Friendly Fire 5: Alle Rekorde geknackt: Mehr als 1 Million Euro gespendet!

Friendly Fire 5: CD Projekt enthüllt Xbox One X in Cyberpunk 2077-Optik zur Versteigerung

Friendly Fire 6: Offiziell für 2020 angekündigt, Termin jetzt bekannt