Friendly Fire 5 - Selfmade: CD Projekt enthüllt Xbox One X in Cyberpunk 2077-Optik zur Versteigerung

Eine Überraschung von Sponsor CD Projekt RED war für den heutigen Friendly Fire 5-Stream angekündigt. Das was dann enthüllt wurde, haben wahrscheinlich die wenigsten erwartet: Eine selbstgestaltete Sonderedition der Xbox One X im „Cyberpunk 2077“-Design.

Maxi Gräff, Xbox-Communication Managerin bei Microsoft hat das Wunderwerk geschaffen, das heute gemeinsam mit Fabian Mario Doehla und Miles Tost von CD Projekt RED bei Friendly Fire 5 enthüllt wurde. Offenbar haben sich die beiden Sponsoren zusammengetan und so eine absolut einzigartige Xbox One hervorgebracht, die nun, ganz im Sinne des Charity-Events, für den guten Zweck versteigert werden soll.

Xbox One – Voodoo Boys-Edition

In dem im nächsten Jahr erscheinenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED treffen wir auf eine mysteriöse Gang namens Voodoo Boys. Und im Stil genau dieser Gang wurden die einzigartige Xbox One X und der zugehörige Controller gestaltet, die soeben im Livestream von Friendly Fire 5 enthüllt worden sind.

Nun die schlechte Nachricht für euch: Dieses Unikat wird leider nicht in Serie gehen, denn es handelt sich um ein einzigartiges Exemplar, das für einen guten Zweck versteigert werden soll. Dafür arbeiten die beiden betreffenden Sponsoren mit den gemeinnützigen Vereinen des diesjährigen Friendly Fire 5-Streams zusammen, die vollständig vom Erlös dieser Special-Xbox One profitieren sollen.

Dafür läuft ab sofort eine entsprechende Auktion auf ebay, bei der ihr eure Gebote für die Vodoo Boy-Konsole abgegeben könnt.

Wer also in den Genuss dieser einzigartigen Microsoft-Konsole kommen möchte, nimmt einfach an der Auktion teil und erhält beim Zuschlag nicht nur das Unikat, sogar eine weitere (normale) Xbox One X oben drauf. Denn schlussendlich ist die „Cyberpunk 2077“-Konsole wohl eher ein liebevoll gestaltetes Fan- und Dekorationsobjekt. Als brandschutzsicher sollte man das Wunderwerk jedenfalls nicht bezeichnen.

