Final Fantasy VII Remake - Seht euch jetzt das Opening-Cinematic-Video in voller Länge an!

Rund zwei Monate vor Release von „Final Fantasy 7 Remake“ gibt es jetzt das Opening-Cinematic-Video zu sehen. Ihr könnt euch hier die ersten fünf Minuten des Spiels ab sofort im Video ansehen.

Falls ihr noch vor dem Release-Datum von Final Fantasy VII Remake einen Blick auf die Eröffnungssequenz des Spiels werfen möchtet, könnt ihr euch jetzt das entsprechende Video ansehen. Square Enix hat heute das Opening-Cinematic veröffentlicht.

Die Verantwortlichen hinter dem Remake von Final Fantasy 7 möchten euch schon jetzt die Möglichkeit einräumen, die Stimmung für das Spiel aufkommen zu lassen. Schon zwei Monate vor dem Start könnt ihr euch die Eingangssequenz ansehen.

Die notorische Midgar-Skyline mit dem Shinra-Tower in der Mitte als Herzstück und viele weitere Details sind in den ersten Minuten zu sehen. Zudem lässt der Protagonist Cloud Strife nicht lange auf sich warten, der mit der ersten Avalanche-Mission durchstartet. Der Trailer geht rund fünf Minuten, es gibt also einiges zu sehen!

Final Fantasy VII Remake Genauer Blick auf Cloud: Remake soll realistisch und lebhaft werden

Der finale Release des Spiels erfolgt dann am 10. April 2020 exklusiv für die PlayStation 4. Die Version erscheint dann frühestens ein Jahr später für Plattformen, die nichts mit Sony am Hut haben.