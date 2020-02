Final Fantasy VII Remake - Zeitliche Exklusivität für PlayStation nachweislich verlängert

Falls ihr vorhabt, das Remake von „Final Fantasy 7“ auf dem PC zu spielen, dann müsst ihr euch wohl noch ein wenig länger gedulden. Square Enix bestätigt, dass die zeitliche Exklusivität auf der Sony-Konsole noch länger andauern wird.

Mittlerweile ist klar, dass Final Fantasy 7 Remake noch ein wenig länger exklusiv für die PlayStation angeboten wird. Das neue Auslaufdatum bezieht sich auf April 2021. Diesbezüglich harmoniert dieses Vorgehen mit dem Umstand, dass das Spiel kürzlich vom 3. März 2020 auf den 10. April 2020 verschoben wurde. Der Relase erfolgt also einen Monat später und parallel dazu wurde auch die Sony-Exklusivität verlängert.

Am Ende macht es also Sinn, da sich der Zeitraum nun wieder auf ein volles Jahr bezieht (siehe unten), in dem die PlayStation-Spieler zuerst Hand anlegen dürfen.

Wichtig ist, dass der Titel nicht am 10. April 2021 für den PC und die Xbox One oder gar Xbox Series X erscheinen muss. Aber wir gehen stark davon aus, dass der Titel hier zeitnahe für die weiteren Plattformen erscheint. Im Vergleich hat es bei Final Fantasy XV circa 1,5 Jahre benötigt, bis eine Portierung auf dem PC erfolgt ist.

Falls ihr den Titel zum Launch besitzen möchtet, solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass Final Fantasy 7 Remake hierzulande am Release-Tag nicht im Laden zu kaufen ist. Der Release fällt nämlich auf den 10. April 2020, also Karfreitag. Am besten bestellt ihr den Titel bei eurem favorisierten Onlineshop für die PS4 vor.

