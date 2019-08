Dragon Ball Z: Kakarot - Tretet Cell in seiner perfekten Form gegenüber

Auf der gamescom 2019 haben wir uns bei Bandai Namco genauer umgesehen und selbst Hand an Dragon Ball Z: Kakarot gelegt. Dabei standen wir einem alten Bekannten gegenüber, der uns mit seinen Attacken wirklich in Schach gehalten hat.

Dragon Ball Z: Kakarot entführt euch in die Welt von Son Goku, seinem Sohn Gohan und ihren Freunden. Es beleuchtet eine völlig neue Geschichte, die bisher noch nie im Universum von Dragon Ball erzählt wurde. Der Fokus liegt dabei auf der Beziehung zwischen Vater und Sohn.

Während des Spiels werdet ihr dabei auf einen Feind von Goku treffen, der ihm bereits im Manga und Anime große Probleme bereitet hat: Cell. Der Gegner betritt in seiner perfekten Form das Feld und fordert den ultimativen Kampf.

Kakarot übergibt das Ruder allerdings an seinen Sohn Son Gohan, in dessen Haut ihr dann der Schöpfung von Dr. Gero gegenübersteht. Seid gewarnt: Mit Cell ist nicht zu spaßen. Er packt im Laufe des Kampfes immer neue Tricks aus und fordert euch regelrecht dazu auf, tief in der Trick- und Skillkiste zu wühlen. Zum Glück stehen euch noch zwei Supporter zur Verfügung, mit deren Hilfe ihr mächtige Kombos starten könnt. Die unterstützenden Charaktere besitzen außerdem einzigartige Fähigkeiten, die euch im Kampf Vorteile bringen.

Bisher gibt es kein festes Datum für die Veröffentlichung von „Dragon Ball Z: Kakarot”. Aktuell ist nur bekannt, dass ihr 2020 gegen Cell und viele andere Krieger antreten werdet.