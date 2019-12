DOOM (1993) - Hocus Pocus von 3D Realms feiert Comeback via DOOM-Mod

Der Klassiker „Hocus Pocus“ von 3D Realms erstrahlt nun im neuen Glanz. Ein Modder hat das Spiel in alter DOOM-Manier umgebaut. Das Ergebnis „Hocus Pocus Doom“ kann sich sehen lassen!

Hin und wieder überrascht die DOOM-Community mit aberwitzigen Mods. Darunter fallen zum Beispiel D.Va aus Overwatch oder Zelda in DOOM.

Hocus Pocus ist zurück!

Die heutige Mod ist allerdings etwas ganz Besonderes. Die Kinder der 80er- und 90er-Jahre werden sich mit ziemlicher Sicherheit noch an den beliebten Plattformer „Hocus Pocus“ erinnern? Hier verschlug es die Spieler in ein Fantasyabenteuer, in der sie sich mit einem Zauberer und wenigen Waffen durch ein gefährliches Gefilde kämpfen mussten.

Das Spiel reiht sich neben „Monster Bash“ und weiteren Auskopplungen in die Spielbibliothek von 3D Realms ein, die zu ihrer Zeit nicht zuletzt durch Duke Nukem 3D den großen Durchbruch erleben sollten.

Master Chief Collection is good and all, but have y'all played Hocus Doom yet? pic.twitter.com/LK6dttVF1u — GmanLives Reviewing Black Mesa...Again... (@Ggdograa) December 8, 2019

Ein findiger Modder namens Ravage hat nun eine Total-Conversion-Mod für den Side-Scroller entwickelt, was ihn mehrere Jahre gekostet hat. Das Ergebnis kann sich allerdings sehen lassen. Denn in „Hocus Pocus Doom“ schlüpfen wir in die Haut des Zauberers und kämpfen gegen die altbekannten Übeltäter wie dem Gargoyle oder dem Skorpion, allerdings mit dem First-Person-Twist! Ein Twitter-User meint:

„Die versteckten Level sind Neuinterpretationen altbekannter Spiele aus der Shareware-Ära.“

Haltet also unbedingt die Augen offen! Falls ihr den Retroklassiker in neuartiger Form erleben möchtet, könnt ihr jetzt im ZDoom-Forum vorbeischauen und die Mod installieren. Ihr benötigt zum Abspielen die neuste Version von GzDoom.

