DOOM (1993) - Modder verbaut The Legend of Zelda in DOOM

Eine verrückte Mod verwandelt DOOM(1993) in The Legend of Zelda mit 3D-Egoperspektive. Das Projekt wird zwar nicht beendet, es gibt jedoch eine kostenlose Demo für alle.

Wir haben schon so manche exotische Kreation in und um DOOM (1993) herum gesehen. Und dennoch weiß die aktive Community rund um den Shooter-Urgestein immer wieder zu überraschen.

Zelda trifft auf DOOM

Jüngst dürfen wir ein paar ganz spezielle Bilder bestaunen. Doom trifft auf Zelda in der neuesten Mod. Der Modder Exkodius arbeitet bereits drei Jahre an seiner ganz eigenen Version von The Legend of Zelda, die im technsichen Gerüst von Doom verbaut wird.

Schon jetzt gibt es einige beeindruckende Bilder, die wir unterhalb der News für euch eingebunden haben. Im Grunde handelt es sich hierbei um das erste Zelda-Spiel für den NES - nur eben in einer 3D-Egoperspektive.

Wie Exkodius nun zu verstehen gibt, wird er die Mod jedoch nicht vervollständigen können. Es gibt allerdings eine Demo mit den entsprechenden Daten, die sich jeder herunterladen kann. Via Moddb schreibt der Modder:

"Ich hoffe, dass jemand mit der Passion oder mit dem Know-how Verwendung dafür hat und es vielleicht sogar beenden wird?"

Falls ihr euch also berufen fühlt, die Zelda-Mod für Doom zu vervollständigen, dann fühlt euch frei! Hier geht es zum Download via Moddb:

Wir wünschen viel spaß mit der Demo und verweisen an dieser Stelle auf andere verrückte Ideen, die mit DOOM (1993) zusammenhängen:

