Disney Plus - Login-Fehler und technische Probleme zum Launch, der Hashtag DisneyPlusDown trendet

So hat sich Disney den Start von Disney Plus wohl nicht gewünscht. Überall gibt es Abstürze, die App startet nicht und auch sonst gibt es viele Probleme und Fehlermeldungen rund um Disney+. Der Hashtag #DisneyPlusDown trendet weltweit.

Disney ist mit dem hauseigenen Streamingdienst Disney Plus an den Start gegangen, weltweit erfreuen sich nun zahlreiche Abonnenten an den Produktionen, die unter dem Banner des Disney-Konzerns entstanden sind. Doch der Start der Plattform verlief nicht gänzlich ohne Probleme.

Disney Plus Streaming-Dienst in USA und Kanada offiziell gestartet

Stream startet nicht, Fehler, Abstürze

Zuerst wurde der Dienst in den Vereinigten Staaten und den Niederlanden freigeschaltet. Kurze Zeit später folgten dann alle weiteren Ländern, in denen der Streamingdienst bislang angeboten wird. Zum Start musste Disney mit einem hohen Andrang und technischen Komplikationen rechnen und so kam es dann auch.

Einige User haben nun ihre Probleme im sozialen Netz geschildert. Insbesondere die iOS-App soll betroffen sein. Die Webseite downdetector.com hat zum Beispiel rund 7000 Meldungen erhalten. Bei den meisten Anwendern öffnete sich die App nicht, während andere keine bestimmten Filme und Serien ansehen konnten – darunter auch die 1. Episode von The Mandalorian. Der Stream der neuen „Star Wars“-Serie verlief ebenfalls fehlerhaft.

Und dennoch kommt die allererste Folge der neuen Serie kommt recht positiv bei den Zuschauern an:

Derweil haben einige User ihre Probleme mit Disney+ ins Netz gestellt. Eine kleine Zusammenfassung seht ihr hier unter dem Trend-Hashtag #DisneyPlusDown:

Live look at Disney servers seeing everyone trying to log onto Disney+ #DisneyPlus #Disney #DisneyPlusDown pic.twitter.com/EEz36jRnWt — Ship it Studios (@ShipItStudios) November 12, 2019