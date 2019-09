Death Stranding - So funktioniert der Multiplayer: Vernetzte Spieler bringen Vorteile

Wie funktioniert der Multiplayer in „Death Stranding“? Heute gibt es eine Antwort darauf. Ihr seid mit anderen Mitspielern vernetzt und könnt so zahlreiche Hilfsmittel nutzen. Wir erklären euch, wie das genau funktioniert.

Es wurde bereits auf der gamescom angedeutet, dass Death Stranding einige Multiplayer-Komponenten besitzen wird. So wächst ein Pilz an der Stelle, an der Protagonist Sam Bridges pinkelt, der anderen Spielern als Waffe dienen soll. Durch die heutige Tokyo Game Show-Präsentation zum Spiel sind wir nun noch schlauer, was den Mehrspieler von „Death Stranding“ angeht.

Allein unter vielen

So wird das kommende Open-World-Spiel keinen klassischen Multiplayer besitzen. Ihr werdet also keine von anderen Spielern direkt gesteuerte Charaktere in eurem Spiel sehen. Vielmehr bekommt ihr Unterstützung durch das Vernetzen von Spielern.

In der Spielwelt werdet ihr manchmal schon abgelegte Leitern finden, die euch den Weg über eine Schlucht ermöglichen. Diese Gegenstände wurden von anderen Spielern in deren Spiel bereits benutzt und erscheinen auch bei euch. Dadurch wird euer Abenteuer erleichtert.

Hilfe durch andere Mitspieler

An anderen Stellen erscheinen Markierungen oder Schilder. Beispielsweise, um vor gefährlichen Gebieten zu warnen. Auch in diesem Fall seht ihr Objekte, die andere Spieler in deren Spiel platziert haben (natürlich könnt ihr sie auch selbst platzieren).

Falls euch die Objekte auf eurem Abenteuer hilfreich sind, könnt ihr den jeweiligen, helfenden Spieler mit einer positiven Bewertung beglücken.

Noch hilfreicher erweist sich das System der vernetzten Mitspieler aber in Bosskämpfen. So erscheinen ab und zu farblose Avatare anderer Spieler, die euch nützliche Gegenstände zuwerfen.

All dies wird im neuen Gameplay-Video verdeutlicht, das ihr euch hier ansehen könnt: