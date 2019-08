Death Stranding - Frisches Gameplay enthüllt Pinkeln als neues Spielelement

Hideo Kojima brachte neue Eindrücke zu „Death Stranding“ zur gamescom mit. So wird uns in einem frischen Gameplay-Video einiges aus dem Spiel gezeigt – unter anderem, dass wir auch im Spiel pinkeln können.

Das Highlight der Opening Night Live dürfte ganz klar Hideo Kojimas Auftritt gewesen sein. Auf der Bühne präsentierte der japanische Entwickler und Schöpfer der Metal Gear Solid-Reihe sein neuestes Projekt: Death Stranding. Und dafür hat er nicht nur neue Trailer im Gepäck gehabt, sondern ebenso ein ausführliches Gameplay-Video.

Eine lange Reise erfordert auch mal eine Strullerpause

Die gezeigten Szenen geben uns weitere Einblicke in das Spielverhalten von Death Stranding und was wir mit Protagonist Sam Bridges (gespielt von Norman Reedus) eigentlich so alles tun können.

Und auch hier zeigt sich wieder, dass wir es mit einem Hideo Kojima-Spiel zu tun haben. Denn im Video wird uns ein neues Gameplay-Element gezeigt, dass so obskur anmutet, dass es nur von ihm sein kann. In der Rolle von Sam Bridges können wir in der Open-World pinkeln!

Ja, richtig gelesen. Es ist wichtig im Spiel, dass ihr euch regelmäßig „entleert“. Immerhin gilt es als Hauptaufgabe, die Menschheit der Welt im Westen und Osten wieder miteinander zu verbinden. Das hat man halt nicht mal eben so erledigt und da kommt auch mal eine Pinkelpause dazwischen. Das dachte sich Kojima zumindest wohl in der Entwicklung, doch dahinter steckt durchaus mehr.

Das Pinkeln hat sogar einen Nutzen

Falls mehrere Spieler an derselben Stelle eine Pinkepause eingelegt haben, entsteht dort ein Pilz. Allem Anschein nach soll er als "Waffe" gegen die BTs (Feinde, die sich euch in den Weg stellen) dienen. Richtig gezeigt wurde dies noch nicht. Wie das also im Konkreten aussieht, werden wir wohl im fertigen Spiel herausfinden.

Zudem sehen wir einen besonderen Cameo, der nicht nur im gamescom-Material zu sehen ist, sondern auch im fertigen Spiel. Den Opening Night Live-Moderator Geoff Keighley wurde höchstpersönlich im Spiel verewigt und tritt als KI auf, für die ihr Sam einen Botengang erledigt. Zudem wurden weitere Funktionen mit dem Baby gezeigt. Das Gameplay-Video könnt ihr euch nachfolgend ansehen: