Death Stranding - Dateigröße bekannt: So groß ist das neue Kojima-Game

Dank eines Screenshots der Verpackung der limitierten „Death Stranding“-PS4 Pro wissen wir nun wie groß das neue Spiel von Entwickler-Legende Hideo Kojima wird. Zum Glück erwartet uns nicht noch ein Datenmonster auf der Konsole.

Diverse Trailer und Gameplay-Präsentationen haben uns schon einen recht guten Blick darauf gegeben, was uns in Death Stranding erwartet. Doch eine interessante Frage blieb bislang unbeantwortet. Wie groß wird das Spiel überhaupt?

Death Stranding Der Knoten ist geplatzt: Das ist die Handlung des Spiels

Death Stranding ist 55 GB groß

Dank Best Buy haben wir nun die Antwort. Der Händler stellt nämlich ein Bild der Rückseite von der limitierten PS4 Pro im „Death Stranding“-Design zur Verfügung und dort ist die Dateigröße des Spiels vermerkt.

Die Dateigröße von „Death Stranding“ wird mit „55 GB Minimum“ von Sony angegeben. So viel Speicherplatz müsst ihr also zu Release des Spiels freischaufeln. Die Angabe „Mininum“ bedeutet, dass der benötigte Speicherplatz durch spätere Updates oder Patches noch steigt.

Für alle, die ein weiteres Datenmonster erwartet haben, kann also Entwarnung ausgesprochen werden. „Death Stranding“ besitzt eine recht moderate Größe und gesellt sich zu anderen PS4-Exclusives wie God of War und Horizon Zero Dawn, die nur eine etwas geringe Initialgröße besitzen.

„World Strand Tour“ feiert den Release des Spiels

Der Release von „Death Stranding“ findet am 08. November für die PS4 statt und wird bereits eine Woche vorher mit einer Welt-Tournee gefeiert. In verschiedenen Metropolen (darunter Berlin) lässt sich „Death Stranding“ live erleben.

Wie gut das Spiel letzten Endes wird und ob es den Erwartungen der Kritiker gerecht wird, entscheidet sich ab dem 01. November. Dann können die verschiedenen Magazine ihre Reviews zum neuen Kojima-Titel veröffentlichen. An diesem Tag erscheint auch unser Test zu „Death Stranding“.