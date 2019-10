Death Stranding - Limitiertes PS4 Pro-Bundle kann jetzt vorbestellt werden!

In wenigen Wochen erscheint das sehnlichst erwartete „Death Stranding“ für PS4. Wer sich rechtzeitig mit einer passenden Konsole ausrüsten möchte, kann sich nun ein besonderes Sammlerstück sichern: Eine limitierte PS4 Pro im „Death Stranding“-Look!

Die letzte State of Play-Ausgabe hielt für Death Stranding-Fans etwas ganz Besonderes parat. Sony stellte eine limitierte PS4 Pro mit 1 TB Speicher vor, die im Design des Kojima-Spiels gehalten ist. Genauer gesagt ist die Konsole in Weiß und Schwarz gehalten und mit einigen schwarzen Handabdrücken der BTs, also den im Spiel auftauchenden unsichtbaren Präsenzen, übersät.

Sichert euch jetzt das limitierte PS4 Pro-Bundle

Im Paket enthalten sind dazu noch das Spiel „Death Stranding“ auf Blu-ray und ein spezieller DualShock Wireless Controller 4 in einem semitransparenten Gelb. Die Farbgebung des Controllers ist der Kapsel vom Baby nachempfunden, das Sam Porter Bridges während des Abenteuers bei sich trägt. Und das kommt nicht von ungefähr. Wie Kojima ankündigte, wird man beim Spielen die Geräuche des Babys aus dem Controller-Lautsprecher hören.

Die Konsole sieht genauso geheimnisvoll aus wie das Spiel selbst und würde sich in eurem Zockerzimmer bestimmt gut machen. Ab jetzt habt ihr sogar die Möglichkeit, euch das Sammlerobjekt zu sichern. Bei Amazon lässt sich die limitierte PS4 Pro nun für 500 Euro vorbestellen.

PS4 Pro Death Stranding Limited Edition jetzt vorbestellen!*

Sowohl das Spiel „Death Stranding“ als auch dieses limitierte PS4 Pro-Bundle erscheinen am 08. November 2019. Des Weiteren werden noch weitere Editionen des Spiels wie eine Special Edition mit Steelbook oder eine Collector's Edition samt Baby-Nachbildung angeboten. Vorbestellermöglichkeiten findet ihr hier.

