Death Stranding - Review-Embargo bekannt, Tests dürfen eine Woche vor Release veröffentlicht werden

Death Stranding bietet weiterhin zahlreiche Mysterien und viele von euch dürften sich sicher bereits fragen, wie gut das neue Kojima-Spiel denn nun wirklich ist.

Wie es scheint haben bereits erste Redaktionen eine Review-Kopie des Spiels erhalten. Zwar darf noch nicht über die Inhalte gesprochen werden, aber dadurch ist nun klar, wann uns die ersten Tests zu „Death Stranding“ erwarten.

Das Review-Embargo für „Death Stranding“ endet am 01. November 2019 um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit – also bereits eine Woche vor dem offiziellen Release des Spiels.

Dann wird also die brennende Frage beantwortet, ob sich mit „Death Stranding“ möglicherweise eines der heißesten Action-Adventures des Jahres anbahnt oder doch mehr Schein als Sein hinter dem Titel steckt. Wir rechnen damit, dass wir an diesem Tag ebenfalls unseren Test samt ausführlichem Fazit und finaler Wertung veröffentlichen können.

Zudem kündigte Kojima Productions die Death Stranding: World Strand Tour 2019 an, bei der das Spiel um den Globus geht. Die Marketing-Kampagne macht an verschiedensten Standorten auf der Welt halt: Gestartet wird am 30. Oktober 2019 in Paris und anschließend werden weitere Metropolen wie Berlin, New York, Tokio, San Francisco und London besucht. Die genauen Termine und Details sollen später noch bekannt gegeben werden.

