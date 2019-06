Cyberpunk 2077 - New-Game-Plus-Modus von Entwickler angedeutet

Es darf davon ausgegangen werden, dass „Cyberpunk 2077“ eines dieser Rollenspiele ist, die aufgrund ihrer vielen Entscheidungsmöglichkeiten einen hohen Wiederspielwert haben. Solche Titel eignen sich perfekt für einen New-Game-Plus-Modus, in welchem die erreichten Werte des Charakters übernommen werden können. Paweł Sasko, Lead-Quest-Designer bei CD Projekt Red, deutete eine entsprechende Möglichkeit nun auf Reddit an.

Pawel Sasko haben wir in den letzten Tagen und Wochen eine Menge Informationen zu verdanken, die das Warten auf den Release von Cyberpunk 2077 erträglicher machen. So erfuhren wir von ihm über die vielen Optionen bei der Charaktererstellung, von der Möglichkeit in die Badlands zu reisen und dass sich euer Auto einfach per Knopfdruck zu euch rufen lässt.

Wird es einen "New Game Plus"-Modus geben?

Kein Wunder also, dass Fans und anderweitig Neugierige gerne mit ihren Fragen zu Sasko gehen, in der Hoffnung, von ihm neue Informationshäppchen zu erhalten. So auch der Reddit-User CaptainGJB, welcher sich bei dem Lead-Quest-Designer erkundigt hat, ob es möglich sein wird, den eigenen Charakter in einem einzigen Durchlauf komplett auszuleveln oder ob sich das Levelsystem an The Witcher 3 orientiert.

„Die Charakterentwicklung ist ein Teil des Spiels, an dem wir aktuell noch arbeiten. Also kann sich dort einiges ändern, da wir momentan nach der besten Formel für unseren Titel suchen. Höchstwahrscheinlich wird es aber nicht möglich sein, alle Werte in einem einzigen Durchlauf auf ein Maximum zu leveln, da es herzlich wenig Sinn ergeben würde, ein Spiel zu entwickeln, in welchem es um den Wiederspielwert und Entscheidungen geht, während wir gleichzeitig zulassen, dass Spieler ihre Werte schon im ersten Durchlauf ausleveln.“

Diese Antwort lässt durchaus die Schlussfolgerung zu, dass sich ein New-Game-Plus-Modus aktuell in der Planung befindet. Dies würde Spielern erlauben, ihre Werte in ein neues, meist anspruchsvolleres Spielerlebnis mitzunehmen. Wie weit sich der freizuschaltende Modus jedoch von dem regulären Durchlauf unterschiedet, bleibt abzuwarten. Bei manch einem Titel sind die Unterschiede gravierend, bei anderen mehr oder weniger lediglich eine nette Zugabe.

Wann kommt Cyberpunk 2077?

Das Action-Rollenspiel des polnischen Entwicklerstudios CD Project Red erscheint planmäßig am 16. April 2020 für Playstation 4, Xbox One sowie PC. Bereits im Vorfeld wurde angekündigt, dass es nach dem Release Erweiterungen für den Titel geben wird. Nichtsdestoweniger soll „Cyberpunk 2077“ ein komplettes Spiel mit befriedigendem Ende sein.